Перший рівень небезпеки: Укргідрометцентр попередив про загрозливі метеорологічні явища (карта)

Особливо обережними потрібно бути водіям. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності по всій Україні.

До кінця доби 12 грудня усі області України охопить туман. Видимість на дорогах буде незначною, лише до 200 — 500 метрів, а у північних, східних та центральних регіонах синоптики попереджають про ожеледь та ожеледицю на шляхах. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Завтра, вночі та вранці 13 грудня, туман в Україні не спаде. Видимість на трасах залишиться до 200 метрів.

Синоптики повідомили про I рівень небезпечності та попередили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

По всій Україні йтиме мокрий сніг і дощ.

Всю Україну охопить туман Фото: Український гідрометеорологічний центр

Якою буде температура в Україні

12-13 грудня в Україні потеплішає. Температура повітря буде на кілька градусів вищою, порівняно з попередньою добою.

Синоптики не прогнозують значних поривів вітру, а його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду.

Погода в Україні 12 грудня Фото: Український гідрометеорологічний центр

На заході України повідомляють про невеликий мокрий сніг, який впродовж доби перейде у дощ. Упродовж цілого дня в регіоні також буде хмарно, без прояснень. Найтепліше цього разу буде на Закарпатті, де температура підніметься до +2 — +4 градусів.

У північних областях також пройдуть невеликі опади, у вигляді мокрого снігу з дощем.

В Києві буде холодно. Температура повітря опуститься до -2 градусів.

Очікують схожу погодну картину і в центральних та східних областях. Там кажуть про мокрий сніг та дощ, однак більшість опадів випаде на Сході нашої держави.

Найтепліше — на півдні України. Температура там підніметься від +7 до 9 градусів. У більшості південних областей прогнозують невеликі дощі, лише в Одеській області може піти мокрий сніг.

Нагадаємо, на Україну суне антициклон "Дуня". Він принесе вітер, похолодання і сніг.

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