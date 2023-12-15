Конфлікт через премії: журналіст розповів, чому закарпатський депутат Батрин підірвав гранати

За словами журналіста Віталія Глаголи, депутат наполягав на тому, щоб голова сільради представив звіт по бюджету за 2023 рік перед затвердженням бюджету на 2024-й. Він також виступав проти нарахування голові додаткової надбавки в 50% і щомісячної премії в розмірі 100% від його окладу.

Депутат Керецьківської територіальної громади Закарпатської області від "Слуги народу" Сергій Батрин, який підірвав гранати під час сесії 15 грудня в будівлі сільради, міг зробити це через конфлікт із головою ОТГ Михайлом Мушкою. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

За даними журналіста, Батрин вимагав, щоб Мушка відзвітував за бюджет 2023 року, перш ніж затверджувати бюджет 2024 року. Він також був проти того, щоб Мушка отримував надбавку в 50% і щомісячну премію в 100% від окладу.

Імовірно, це питання викликало невдоволення в Батрина. За словами Глаголи, депутат відмовився визнати роботу голови сільради задовільною. Однак його претензії та аргументи не знайшли відгуку в колег.

"У якийсь момент Батрин вийшов із зали і повернувся через 2 хвилини 40 секунд. Також ЗМІ стверджують, що разом із Батриним вийшов ще один депутат, який до зали не повернувся", — пише Глагола.

Конфлікт у Керецьківській громаді

За словами Глаголи, у Керецьківській громаді вже давно існує конфлікт між Батриним і Мушкою. Минулого року депутати навіть порушували питання про дострокове припинення повноважень Мушки.

Підрив гранат у сільраді на Закарпатті — останні новини

У п'ятницю, 15 грудня, у Керецьківській сільській раді Мукачівського району Закарпатської області поліція отримала виклик про підрив гранат під час засідання сесії. У поліції кваліфікували цей інцидент як незаконне поводження зі зброєю. Служба безпеки України почала розслідування інциденту за фактом терористичного акту, зазначивши, що ініціатором вибуху став місцевий депутат.

Унаслідок вибуху постраждали 26 осіб, з яких шестеро перебувають у важкому стані і були госпіталізовані. Через інцидент, що стався, було скликано термінове засідання Ради оборони області на Закарпатті.