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Україна Депутат підірвав гранати на Закарпатті

Конфлікт через премії: журналіст розповів, чому закарпатський депутат Батрин підірвав гранати

Володимир Пєнов
Фото: Соцмережi | Сергій Батрин, депутат, який підірвав гранати в сільраді

За словами журналіста Віталія Глаголи, депутат наполягав на тому, щоб голова сільради представив звіт по бюджету за 2023 рік перед затвердженням бюджету на 2024-й. Він також виступав проти нарахування голові додаткової надбавки в 50% і щомісячної премії в розмірі 100% від його окладу.

Депутат Керецьківської територіальної громади Закарпатської області від "Слуги народу" Сергій Батрин, який підірвав гранати під час сесії 15 грудня в будівлі сільради, міг зробити це через конфлікт із головою ОТГ Михайлом Мушкою. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

За даними журналіста, Батрин вимагав, щоб Мушка відзвітував за бюджет 2023 року, перш ніж затверджувати бюджет 2024 року. Він також був проти того, щоб Мушка отримував надбавку в 50% і щомісячну премію в 100% від окладу.

Імовірно, це питання викликало невдоволення в Батрина. За словами Глаголи, депутат відмовився визнати роботу голови сільради задовільною. Однак його претензії та аргументи не знайшли відгуку в колег.

"У якийсь момент Батрин вийшов із зали і повернувся через 2 хвилини 40 секунд. Також ЗМІ стверджують, що разом із Батриним вийшов ще один депутат, який до зали не повернувся", — пише Глагола.

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Конфлікт у Керецьківській громаді

За словами Глаголи, у Керецьківській громаді вже давно існує конфлікт між Батриним і Мушкою. Минулого року депутати навіть порушували питання про дострокове припинення повноважень Мушки.

Підрив гранат у сільраді на Закарпатті — останні новини

У п'ятницю, 15 грудня, у Керецьківській сільській раді Мукачівського району Закарпатської області поліція отримала виклик про підрив гранат під час засідання сесії. У поліції кваліфікували цей інцидент як незаконне поводження зі зброєю. Служба безпеки України почала розслідування інциденту за фактом терористичного акту, зазначивши, що ініціатором вибуху став місцевий депутат.

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Унаслідок вибуху постраждали 26 осіб, з яких шестеро перебувають у важкому стані і були госпіталізовані. Через інцидент, що стався, було скликано термінове засідання Ради оборони області на Закарпатті.