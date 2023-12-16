Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, прийшов до тями: його допитує поліція

Сергій Батрин з численними пораненнями перебуває в Свалявській лікарні. Його палату охороняють правоохоронці.

Депутат Керецьківської сільської ради Закарпатської області Сергій Батрин, який під час сесії підірвав три гранати, опритомнів у лікарні. Зараз його допитують правоохоронці. Про це в своєму телеграм-каналі написав журналіст Віталій Глагола.

"Наскільки мене стало відомо із джерел, Сергій Батрин попри численні поранення та важкий стан вже прийшов до свідомості в Свалявській лікарні", — проінформував журналіст.

Він зазначив, що депутат-підривник перебуває у медзакладі. Його палату охороняють поліцейські від родичів поранених, аби ті не влаштували самосуд.

"Наразі із ним проводять слідчі дії правоохоронці", — написав Глагола.

Вибух у сільраді на Закарпатті: що відомо

15 грудня в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області один із місцевих депутатів підірвав гранати під час засідання сесії. За даними поліції, внаслідок вибуху постраждали 26 осіб.

Поліція кваліфікувала цей факт як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (1 ст. 263 ККУ).

Через надзвичайну подію на Закарпатті скликали термінове засідання Ради оборони області.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що депутат заздалегідь готувався до підриву гранат у сільраді. За словами голови відомства, у його будинку було знайдено записку, проте її вміст поки що не розкривається.