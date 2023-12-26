"До замовника цих нападів дійде кара": суд закрив справу проти Сергія Стерненка

Адвокат розповів, що команда юристів довела невинуватість активіста завдяки підтримці громадянського суспільства та особливій стратегії захисту. Таким чином вдалося перемогти систему.

Приморський районний суд міста Одеси закрив справу щодо самозахисту громадського активіста та волонтера Сергія Стерненка, відкриту після нападу на нього у 2018 році. Про деталі суддівського рішення Стерненко розповів у дописі у соцмережі X (раніше — Twitter).

Громадський активіст заявив, що під час судового розгляду прокурори не зуміли навести достатньо аргументів для обвинувачення у навмисному убивстві. Тому судді визнали, що злого умислу не було і справу закрили.

Стерненко нагадав, що у 2018 році захищав своє право на житті під час третього замовного замаху на його життя.

"Це був дуже важкий шлях — довести, що ти мав право захищатися, коли проти цього тисла російська агентура. До замовника цих нападів дійде кара", — заявив громадський активіст.

У команді адвокатів, які представляли волонтера у суді, був ексбоєць ЗСУ та юрист Масі Найєм — він підтвердив рішення суду на користь свого клієнта.

"Сторона обвинувачення не довела його провину, у його діях не було умислу на умисне вбивство", — написав юрист на сторінці Facebook.

Інший адвокат, Ілля Воробйов, пояснив у Facebook, завдяки чому команда перемогла в суді. З його слів, це "перемога громадянського суспільства та сильної юридичної стратегії захисту над системою".

Справа Стерненка — деталі

Зазначимо, у 2018 році на громадського активіста та колишнього очільника одеського осередку партії "Правий сектор" Сергія Стерненка було вчинено три напади. Під час третього, який стався 24 травня, він отримав ножове поранення та струс мозку. Напад скоїли двоє чоловіків. Один з них під час сутички отримав ножове поранення і помер. Другий спершу утік, потім був затриманий поліцією, потім відпущений на свободу і згодом утік до Росії.

Тим часом проти Стерненка відкрили кримінальне провадження за кількома обвинуваченнями, серед них — ст. 115 ч. 1 (умисне убивство) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї). Влітку 2020 року його відправили під домашній арешт. Тим часом проти нього продовжилась інша справа, у якій його підозрювали у викраденні людини — місцевого депутата Сергія Щербича. Згідно зі свідченнями Щербича, його зв'язали, били палицею, тиснули йому пальці плоскогубцями, а також розряджали в нього травматичний пістолет: у спину і ноги. У 2021 році суд визнав Стерненка винним й засудив на 3 роки колонії з заміною на 1 рік умовно. Під час розгляду справи активіст певний час перебував у в'язниці, через що в Україні відбулась низка акцій протесту. У лютому 2022 року Касаційний кримінальний суд скасував вирок Стерненку за незаконне зберігання боєприпасів.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Стерненко долучився до волонтерського руху: збирає кошти та купує дрони, яких потребують підрозділи Сил оборони.

Нагадуємо, у росЗМІ підтвердили, що ЗС РФ не змогли просунутись під Авдіївкою завдяки безпілотникам, які використали бійці ЗСУ. Тим часом 47 бригада опублікувала кадри роботи FPV-дрона: підбив танк "Прорив" і примусив тікати екіпаж.