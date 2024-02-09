СБУ проводить обшуки в Києво-Печерській лаврі: у чому причина, — ЗМІ (фото)

За інформацією журналістів, співробітники спецслужби навідалися до священника, який був причетний до постановочних протестних акцій під час повернення майна лаври державі.

У п'ятницю, 9 лютого, представники Служби безпеки України прийшли з обшуком до Києво-Печерської лаври. Про це пише портал "Укрінформ" із посиланням на свої джерела у спецслужбі.

За даними журналістів, співробітники СБУ прийшли до священнослужителя, який, за їхніми даними, координував постановочні акції протесту під час повернення майна лаври в державну власність.

У Києво-Печерській лаврі проходять обшуки Фото: СБУ

Передача майна Києво-Печерської лаври державі: що відомо

Нагадаємо, 10 березня 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" попередив Українську православну церкву (УПЦ) про розірвання договору про використання Нижньої Лаври з 29 березня.

У листі виконувача обов'язків директора заповідника Олександра Рудника йдеться про те, що договір про безоплатне користування УПЦ культовими будівлями та іншим майном, що належить державі, було укладено 19 липня 2013 року. Однак 23 грудня 2022 року постановою Кабміну було створено Міжвідомчу робочу групу, яка виявила порушення релігійною організацією умов договору.

Представники УПЦ 20 березня зібралися біля Офісу президента з вимогою, щоб глава держави Володимир Зеленський вислухав їхню позицію щодо Києво-Печерської лаври. Головним питанням, яке вимагали порушити священнослужителі, — відмова від продовження оренди Свято-Успенської Києво-Печерської лаври для представників УПЦ.

Наступного дня, 21 березня, на території Києво-Печерської лаври було зафіксовано завантаження коробок із речами у вантажні машини. Молодий чоловік, який представився семінаристом, сказав журналістам, що з академічної бібліотеки вивозять книги.

28 квітня Києво-Печерська лавра УПЦ звернулася до суду з вимогою "вжити заходів забезпечення позову шляхом заборони державній установі Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" користуватися майном, яке той передав за договором УПЦ у 2013 році.