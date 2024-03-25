Украли понад 14 млн грн на будівництві школи: НАБУ завершило розслідування

За даними слідства, серед фігурантів кримінального провадження — ексдиректор Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області.

Національне антикорупційне бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою завершили розслідування та відкрили матеріали справи щодо заволодіння понад 14,8 млн грн під час будівництва школи в селі Чукалівка Івано-Франківської області. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

У 2021 році Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області уклало з наперед визначеною компанією договір на будівництво шкільного закладу в селі Чукалівка на загальну суму 45,6 млн грн.

Підряднику перерахували лише частину коштів у розмірі 33,6 млн грн.

"Проте роботи він виконав лише частково, а решта, на суму 14,8 млн грн, так і залишилася на папері. Цими коштами учасники оборудки заволоділи та перевели в готівку через підконтрольні організації", — зазначили в НАБУ.

Наразі в слідства троє підозрюваних: підприємець — організатор схеми, ексдиректор Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області й директор будівельної компанії.

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