Синоптики оголосили штормове попередження в Україні, КМВА випустила рекомендації

Вночі 29 березня у більшій частині областей країни, за винятком північного сходу, пориви вітру становитимуть 15-20 метрів на секунду.

Майже у всіх областях України 29 березня очікуються сильні пориви вітру. Також можуть йти сильні дощі. Про це йде мова у повідомленні на сторінці Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

"Впродовж 29 березня вночі у західних областях, а в вдень в Україні, крім північно-східної частини, очікуються пориви вітру 15-20 м/с; на Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці значні дощі", — наголосили у пресслужбі.

Також зазначається, що штормове попередження оголошено по всій території України, крім Полтавської, Чернігівської та Сумської областей.

Водночас у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) попередили, що 29 березня у столиці передбачаються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду, що відповідає першому рівню небезпечності (жовтому). У Києві передбачається хмарна погода з проясненням, вночі невеликі, вдень помірні опади у вигляді дощу. Температура повітря вночі становитиме 6-8° тепла, вдень 12-14°.

З урахуванням сильного вітру, столична влада закликає дотримуватися низки правил безпеки. Зокрема, киянам рекомендують не ходити під розлогими деревами чи поруч з будівельними майданчиками; триматися якнайдалі від рекламних щитів та ліній електропередач, оскільки пориви вітру здатні призвести до їх пошкодження. До того ж мешканців Києва просять не залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами чи стовпами електромереж. Не буде також зайвим щільно закрити вікна, двері та горища у будинках й прибрати з балконів та лоджій предмети, які не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Нагадаємо, що напередодні, 27 березня, відомий синоптик Наталія Діденко повідомила, чого чекати від погоди в кінці березня. Зокрема вона наголосила, що в кінці робочого тижня очікуються дощі та похолодання.

Також Діденко розповіла 26 березня, що до кінця поточного місяця українці зможуть насолоджуватися теплою погодою, при цьому не варто виключати опадів.