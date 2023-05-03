ЗС РФ вдарили ракетами по житлових районах Запоріжжя: понад 40 будинків пошкоджено (фото)

Пуски ракет С-300 могли вести з тимчасово окупованих територій. Ворожа армія здійснила понад 80 обстрілів мирних населених пунктів Запорізької області.

Російські окупанти вночі 3 травня завдали ракетного удару по житлових будинках у Запоріжжі. Про це написав у Telegram секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Знову під прицілом ворожих ракет опинилися мирні будинки одного з приватних секторів міста. В результаті один будинок зруйнований повністю, два сильно пошкоджені, ще у близько 40 вибиті вікна і пошкоджені покрівлі", — поінформував чиновник.

За даними Куртєва, обійшлося без жертв та травмованих. На місці прильотів з ночі працюють міська аварійно-рятувальна служба та волонтери.

Внаслідок атаки ЗС РФ жертв та травмованих не було

Telegram-канали писали про пуски ракет С-300 із тимчасово окупованих територій Запорізької області.

Обстріл Запорізької області

Ворожа армія за останню добу здійснила 82 обстріли мирних населених пунктів. За даними Запорізької ОВА, окупанти завдали 2 ракетних та 3 авіаударів, 4 атаки БПЛА та 69 артударів.

Кілька годин обстріли вели по прифронтових населених пунктах Новояковлівка, Оріхів, Гуляйполе та ще по 13 селам.

Росіяни здійснили 82 обстріли мирних населених пунктів

"Багато руйнувань у різних громадах: горіли будинки, майно, соціальна інфраструктура та комунальні мережі. Але головне, що люди вціліли", — зазначив голова ОВА Юрій Малашко.

Виконувач обов'язків голови Дніпровської районної адміністрації Запорізької міськради Володимир Грянистий у коментарі "5-ї редакції" сказав, що один снаряд впав біля житлового будинку. Вибух зруйнував будинок і пошкодив два сусідні гаражі.

Другий приліт був на вулиці поблизу — снаряд утворив велику вирву на городі та пошкодив теплицю, додав він.

Нагадаємо, що український Центр національного опору нещодавно повідомляв про підготовку окупантів до можливої майбутньої евакуації з окупованих районів Запорізької області через можливий контрнаступ ЗСУ.

Війська РФ у ніч перед Великоднем 16 квітня обстрілювали Запорізький район, снаряд потрапив до церкви у селі Камишуваха.