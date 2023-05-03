"Запустили рій дронів": росЗМІ дізналися про тактику атаки на нафтобазу в Краснодарському краї РФ

В одному польоті, за версією пропагандистів, брало участь близько п'яти безпілотників із вибухівкою та металевими кульками. Дронам вдалося прорватися через системи ППО.

Російські пропагандисти звинувачують Збройні сили України в атаці на нафтосклад у селищі Волна Темрюкського району Краснодарського краю та використанні тактики "рою безпілотників". Про це повідомило медіа Mash.

Такий принцип нібито застосували під час вибухів 3 березня в районі міжнародного аеропорту в російському місті Брянськ. Уряд Брянської області говорив, що "бавовну" чули через винищувач, який проходив звуковий бар'єр.

"Для останніх атак по нафтоскладу в Тамані ЗСУ використовували тактику "рій безпілотників". Для цього збиралися групи БПЛА близько п'яти штук за 1 раз, з вибухівкою та металевими кульками всередині", — стверджують пропагандисти.

Перший рій дронів намагався атакувати військовий аеропорт у Брянській області, тоді два безпілотники вдалося збити, а ще пару зупинили системи РЕБ.

"Один все ж таки прорвався і трохи пошкодив військово-транспортний літак. Другий рій одразу з трьох п'ятірок пустили на атаку по нафтоскладу в Тамані. БПЛА намагалися прорватися через системи ППО, але вийшло лише у двох. Унаслідок було підірвано резервуар з мазутом, а також пошкоджено бочки з нафтою", — навели подробиці росЗМІ.

Нагадаємо, що атаку зазнав нафтовий резервуар підприємства АТ "Таманьнефтегаз". Відбулася пожежа на приблизно 1,25 тисячі кв. метрів площі. Влада регіону привласнила пожежі вищий ранг складності.

А 29 квітня сталася сильна пожежа на нафтобазі у мікрорайоні Козача бухта у Севастополі. Цього дня було знищено 10 резервуарів із нафтопродуктами на 40 тисяч тонн.