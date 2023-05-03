Привід для удара по Києву. Експерт пояснив, навіщо Путіну інсценувати атаку БПЛА на Кремль

Політолог Володимир Фесенко вважає, що Росія могла переслідувати кілька цілей, готуючи інцидент з дронами. Крім логічного пояснення про підготовку масштабного теракту, також існує версія з відволіканням світової уваги від своїх воєнних злочинів.

Президент РФ Володимир Путін може переслідувати відразу кілька цілей за допомогою інсценізації атаки нібито українських БПЛА на Кремль. Про це Фокусу розповів політолог Володимир Фесенко.

Як вважає експерт, можна говорити про декілька основних причин, навіщо Росії потрібна вистава з дронами у Москві:

Привід для удару по Києву; Привід для масштабної терористичної атаки по цивільних обʼєктах в Україні; Відволікання світової уваги від власних воєнних злочинів; Створити формальний привід для скасування параду на 9 травня за участі Путіна; Налякати громадян РФ і посилити мобілізаційні заходи.

"Версія номер один, яку підтримують багато експертів не тільки в Україні, а й за кордоном, — створення приводу для провокації всередині України, а саме удару по Києву або для терористичних актів на території нашої країни", — коментує Фесенко.

Він також вважає, що таким чином Кремль може відвертати увагу від нещодавніх ударів по цивільних обʼєктах, зокрема будинках в Умані та Дніпрі.

"Іншими словами, це створення отакої штучної новини — щоб говорили саме про це", — пояснив він.

Путін хоче скасування параду на 9 травня

Ще одна ймовірна причина атак на Кремль — таким чином Путін намагається скасувати урочисті заходи на День перемоги 9 травня в Москві.

"Думаю, що параноя Путіна загострилась до такого рівня, що він боїться участі в масових заходах, боїться, що під час параду можуть зробити замах на нього", — коментує політолог.

Фесенко нагадує, що третього президента Єгипту Анвара Садата вбили в жовтні 1981 року саме під час військового параду. І це може бути постійним нагадуванням для Путіна, що він так само може стати мішенню для снайпера.

В багатьох містах РФ, а також на окупованих територіях України вже скасували заходи на 9 травня, але щоб піти на такий крок в Москві потрібен формальний привід, наголошує експерт.

"Подивимось, якщо будуть скасують масові заходи за участі Путіна, це означатиме, що атака була потрібна саме для цього", — додає Фесенко.

Атака БПЛА як спосіб посилити мобілізаційні заходи

Не виключає експерт і того, що таким чином в Росії хочуть посилити мобілізаційні заходи.

"Для чого ще це потрібно? Для того, щоб налякати самих росіян, створити атмосферу небезпеки й запустити заклик згуртуватися навколо Путіна. Таким чином населення буде ще більш підконтрольним Кремлю", — впевнений політолог.

Хоча наслідки такої акції з БПЛА в Москві можуть бути неоднозначними, також вважає він.

"Такі речі насправді важко психологічно контролювати, але певні заходи в цьому напрямку вже робили — та ж побудова фортифікаційних споруд в різних областях Росії, залякування, що українці роблять терористичні акти у РФ тощо. Таким чином вони намагаються перетворити своє "СВО" в нову "вітчизняну війну". І для цього потрібно відчуття, що бойові дії вже йдуть на території Росії", — говорить співрозмовник Фокуса.

Плюс це дозволить посилити мобілізаційні заходи — може запустити нову хвилю добровольців, а також збільшити масштаби призову росіян.

Нагадаємо, У середу, 3 травня, у РФ заявили, що Україна спробувала атакувати Кремль за допомогою ударного безпілотника. Представники президента Російської Федерації заявили, що російським військовим та спецслужбам вдалося вивести з ладу два БПЛА.