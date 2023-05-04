"Вагнерівці" в Бахмуті готуються до "пекельного" штурму ЗСУ, а в лавах ЗС РФ хаос, — соцмережі

В російських пабліках повідомляють про провали з мотивацією в лавах ЗС РФ, "сум" в розвідці, про шалені втрати та про майбутній контрнаступ ЗСУ, який може стати катастрофічним для Росії.

У Бахмуті командування ПВК "Вагнер" запланувало "покласти" всіх зеків і добровольців. Про це повідомляють у російському телеграм-каналі "ВЧК-ОГПУ".

"На Бахмуті поки що витрачають штурмовиків — крім зеків, там вистачає різних добровольців. Тих, хто просто через дурість записався і хто не дуже цікавий, швиденько ставлять у стрій і кидають у штурми — ні вони, ні зеки не потрібні. Пригожин негласно сказав максимально ефективно використовувати їх, але вже не випускати. Втрати десь під сотню на день, їх витрачатимуть, доки не закінчаться всі", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "ветеранів" поки притримують, і їхнє головне завдання зараз — перетягувати й зберігати старі запаси стрілецької зброї, яка зберігалася під Соледаром і Бахмутом.

"Контрнаступ ЗСУ за всіма прикметами може стати пекельним. У російських військ в управлінні хаос, із постачанням біда, з людьми катастрофа, з мотивацією — провал, із розвідкою — сум, із перспективами — все в мотлосі", — пишуть у "ВЧК-ОГПУ".

Тут додають, що наслідки українського контрнаступу можуть стати дуже серйозними для ЗС РФ і передбачають втрати, які "не можна порівняти навіть із усіма втратами за час війни".

У зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 4 травня повідомлялося, що російські окупанти й далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а найзапекліші бої ведуться за Бахмут і Мар’їнку.

На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населеного пункту Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне та Південне, а також Нью-Йорк.

Нагадаємо, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин проінформував, що ЗСУ вже розпочали контрнаступ. Такого висновку він дійшов через збільшення української авіації в небі та високу активність по периметру російського фронту.

28 квітня Пригожин заявив, що ЗСУ фактично знищили ПВК "Вагнер", і за короткий проміжок часу угруповання перестане існувати.

14 квітня Євген Пригожин заявив, що Україна вже зібрала близько 200 тисяч підготовлених бійців для контрнаступу.