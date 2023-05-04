"Безпека та солідарність": у 18 російських містах скасовано паради на 9 травня (карта)

Урочисті заходи з нагоди "Дня перемоги" також скасувала окупаційна влада в Криму.

Від парадів відмовились як у прифронтових містах, так і у віддалених від лінії фронту регіонах. Про це сьогодні, 4 травня, повідомляє Верстка.

Наприклад, скасування параду у Бєлгороді пояснили небажанням "провокувати супротивника великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців" у центрі міста. У випадку з Курськом влада послалася на "поточну ситуацію", а губернатор Брянської області повідомив, що влада "не може" провести парад, але не назвав причину.

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Не буде парадів також в анексованих кримських містах Керч та Сімферополь. За словами так званого голови півострова Сергія Аксьонова, таке рішення ухвалено з "міркувань безпеки". Також скасовано парад і у Севастополі.

Крім того, парадів не буде у віддалених від фронту Нижньовартівську, Сургуті та Ханти-Мансійську. У меріях міст стверджують, що хочуть висловити "солідарність з іншими регіонами країни, де з міркувань безпеки вже скасували святкові заходи".

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України рекомендують цивільним росіянам триматися подалі від військового параду у Москві 9 травня.

До речі, на парад до Путіна цього року приїде лише один іноземний глава держави. Мова про президента Киргизстану Садира Жапарова.

Учора в Держдумі запропонували захищати Кремль від БПЛА за допомогою орлів. Російський парламентар Олексій Журавльов запропонував знищити офіс президента та будівлю Верховної Ради, а також використовувати птахів для захисту від дронів.