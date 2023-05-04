Путін виступатиме: у Кремлі розповіли, чи скасують парад на 9 травня через атаку БПЛА

За словами речника президента Росії, Москва готує звичайний військовий парад. Володимир Путін 4 травня працює у кремлівській резиденції та плани міняти не збирається.

Парад на Червоній площі в Москві 9 травня не скасують, президент Росії Володимир Путін братиме в ньому участь. Про це повідомив 4 травня агентству ТАСС прессекретар глави держави Дмитро Пєсков.

За його словами, у графік проведення параду через атаку безпілотників на Кремль у ніч проти 3 травня змін не вносили.

"Парад відбудеться. Змін у планах немає. Готується звичайний парад. Все, що я можу сказати. Виступатиме президент, як це зазвичай буває", — коротко пояснив прессекретар Путіна.

Окрім цього, робочий день президента Росії 4 травня відбувається у його кремлівській резиденції. Великі публічні заходи поки що не заплановані, додав Пєсков.

Сьогодні у Путіна буде "досить важлива розмова" з головою Мінекономрозвитку РФ Максимом Решетніковим, зазначив він.

Спеціального засідання Ради безпеки РФ після атаки на Кремль також не планується. Оперативна нарада з постійними членами Ради безпеки у Путіна буде у п'ятницю, 5 травня.

"Зрозуміло, можна припустити з великою часткою впевненості, що ця тема торкатиметься", — заявив Пєсков.

Спокійний і зібраний: як Путін поводився під час атаки БПЛА на Кремль?

Володимир Путін, за словами його прессекретаря, завжди зберігає спокій у складних ситуаціях. Така сама реакція була і на атаку безпілотників.

"Ви знаєте, що президент завжди у складних, екстремальних ситуаціях зберігає спокій, зібраність, чіткість в оцінках і командах, які він роздає. Нічого нового не сталося", — повідомив представник Кремля.

Пєсков пояснив, чому не розповідав ЗМІ про атаку БПЛА на плановому брифінгу у середу, 3 травня.

"Вчора в цей час, коли ми з вами говорили, ще проходила оперативна оцінка спеціальними службами, тощо. Тому ми прийняли рішення потім окремо випустити повідомлення", — уточнив Пєсков.

Після оцінки з'ясувалося, що внаслідок атаки безпілотників було пошкоджено два мідні листи на куполі над Катерининським залом Сенатського палацу.

Нагадаємо, що в ніч на 3 травня два дрони атакували будівлю Кремля. Путіна на той момент там не було, він працював у підмосковній резиденції Ново-Огарьово. На кадрах із місця прильоту видно, що апарати влучили у флагшток на вежі Кремля.

Пізніше у президента Росії розцінили атаку як замах на життя Путіна. Російські військові вчасно застосували засоби радіоелектронної боротьби.

Президент України Володимир Зеленський заперечував причетність Києва до інциденту.