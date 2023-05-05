"Готують силовий сценарій": Китай планує захоплення Тайваню, — розвідка США

Керівництво Пентагону нагадує, що очільник КНР Сі Цзіньпін закликав своїх військових бути готовими, проте американське розвідуправління поки не знає, в якому саме контексті було зроблено відповідну заяву.

Китай розглядає можливість застосування сили для захоплення Тайваню. Про це заявила директор національної розвідки США Евріл Хейнс.

За її словами, на сьогоднішній день Пекін поки що надає перевагу мирному возз'єднанню з островом і намагається уникнути застосування військових методів. Однак союзники не виключають, що Піднебесна може здійснити силове захоплення Тайваню.

"Китай доручив своїм збройним силам прийняти готовність до дій у разі потреби, щоб мати можливість здійснити захоплення острова (Тайвань — ред.) без занепокоєння з приводу нашого втручання", — повідомила Хейнс.

За її словами, плани Китаю матимуть вплив на ухвалення ним подальших рішень.

Директор розвідуправління Пентагону генерал-лейтенант сухопутних військ Скотт Беррієр зазначив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав своїх військових бути готовими, проте не зрозуміло, до чого і до якого терміну.

Нагадаємо, що в період з 24 по 28 липня на Тайвані заплановані військові навчання, основною метою яких є боротьба з блокадою острова та збереження боєздатності збройних сил. Головну увагу буде приділено забезпеченню боєздатності армії та прориву на морі.

У квітні 21 числа міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що обидві сторони Тайванської протоки належать Китаю і захищати свій суверенітет — це "правильно". Він також зазначив, що "чесні" люди можуть зрозуміти, хто застосовує "гегемоністські" методи залякування.

Як ми вже повідомляли, 2020 року Конгрес США затвердив продаж 400 ракет протикорабельного призначення Harpoon невизначеній країні. Але зараз стало відомо, що цим замовником є Тайвань, який планує використати сотні ракет для захисту своїх берегів та відображення можливого вторгнення з боку Китаю.