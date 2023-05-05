ЗСУ вперше "збили" російський "Кинджал": ЗМІ показали нові фото

У розпорядженні журналістів опинилися фото уламків ракети "Кинжал", яку збили над Києвом у ніч проти 4 травня.

З'явилися нові фото ракети "Кинжал", яку, як повідомляють журналісти, збили у ніч із 3 на 4 травня у небі над Києвом за допомогою Patriot. Фото публікує видання Vesti сьогодні, 5 травня.

Перехоплення боєприпасу нібито сталося близько 2:40 ночі. У КМВА вдень 4 травня зазначили, що окрім дронів-камікадзе Shahed були й ракети, ймовірно, "балістичного типу".

Пізніше видання Defense Express опублікувало фото уламків "збитої" ракети. Візуально максимально схоже із російською гіперзвуковою ракетою Х-47. Автори порівняли уламки з крилатою ракетою Х-22 або балістичною ракетою від "Іскандер". У Х-22 носова частина має овальний перехід, а "Іскандер" має більш товсту носову частину.

Тоді там дійшли висновку, що "Кинжал" точно не гіперзвуковий. Він дійсно досягає гіперзвукових швидкостей, але не здатний підтримувати її протягом усього польоту.

Офіційна реакція

У повітряних силах ЗСУ цю інформацію ніяк не коментують і прямо повідомляють, що сьогодні жодної інформації не буде.

Ракета Кинжал

Гіперзвукова ракета "Кинжал" — це новий вид озброєнь у РФ. Після прийняття на озброєння у 2018 році їх випущено лише кілька десятків. Бойова частина Х-47М становить 500 кг, швидкість ракети 3,5 тис. – понад 12 тис. км/год. Після пуску з літака ракета піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході сонця на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість близько 12 тис. км/год.

Нагадаємо, 27 квітня у повітряних силах заявили, що другий дивізіон Patriot вже працює в Україні. Він може збивати балістичні ракети.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 10 березня також підраховував кількість ракет "Кинжал" на озброєнні ЗС РФ. На той день у загарбників було менш як 50 таких ракет.