Українцям, які повернулися з полону, платитимуть по 100 тисяч гривень, — Мінреінтеграції

Крім того, люди, які повернулися з полону, можуть отримати від держави фінансову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень за кожен рік перебування у місцях несвободи.

Державна грошова допомога розрахована і на військових, і цивільних осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення волі внаслідок збройної агресії Росії проти України. Про це 8 травня повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Після звільнення з полону ці люди мають право отримати одноразову виплату від держави у розмірі 100 тисяч гривень.

Крім того, вони можуть отримати допомогу у розмірі 100 тисяч гривень за кожний рік перебування у полоні. Або цю щорічну державну грошову допомогу може оформити один із членів сім'ї тих, хто ще перебуває в полоні.

Факт позбавлення особи свободи внаслідок збройної агресії проти України встановлює Комісія, яка спеціально створена при Мінреінтеграції.

3 травня в Координаційному штабі поводження з військовополоненими заявили, що з російського полону вдається повертати тих українських військових, про яких зовсім не було раніше інформації.

У суботу, 6 травня, відбувся черговий обмін полоненими, під час якого ще 45 українських захисників повернулися додому.

Нагадаємо, що 26 квітня Україна повернула 44 військовополонених, серед яких були бійці НГУ, ЗСУ та ДПСУ. До того ж були й поранені українські захисники, які зазнавали тортур у полоні.