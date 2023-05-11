Українська ППО зараз збиває 90-100% ракет, — The Washington Post

Журналісти пишуть, що завдяки надходженню нових систем ЗРК західного виробництва та серйозним успіхам бійців ЗСУ у підготовці українським захисникам вдалося збільшити відсоток перехоплень з 50% до близько 80%.

У перші місяці повномасштабного вторгнення українська ППО ліквідувала 50% ворожих ракет, тоді як зараз цей показник зріс до 90-100%. Про це пише The Washington Post сьогодні, 11 травня.

ЗМІ розповідає, як 24 лютого 2022-го Росія завдала низки ударів по наземних системах ППО України — спочатку за допомогою ракет, а потім у результаті десятків вильотів бомбардувальників, які підтримують РЕБи. Це фактично засліпило українські радари.

Але напередодні атаки Україна отримала розвіддані від партнерів та союзників, тож встигла перемістити мобільні підрозділи у безпечне місце. Але окремі фіксовані позиції, за інформацією журналістів, все ж таки були знищені.

Завдяки надходженню нових систем ППО західного виробництва у жовтні та листопаді, а також зростанню навичок українських батарей ЗСУ вдалося збільшити відсоток перехоплень з 50% до близько 80%.

Наразі ця цифра наближається до 90%. При цьому над Києвом сили ППО знищили 100% ракет, випущених містом з 28 квітня.

При цьому, у квітні спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що кошти ППО, які зараз перебувають в Україні, не здатні покрити всю територію країни через свою нечисленність, тому ефективно використовувати мобільні вогневі групи протиповітряної оборони.

20 квітня Ігнат розповів, що восени та взимку українська ППО витратила велику кількість ракет для відбиття масованих атак РФ, тому є дефіцит ракет, а також зенітно-ракетних комплексів.