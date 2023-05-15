Нагороджений Залужним боєць із позивним "Хижак" отримав поранення в спину (відео)

Піхотинець 92-й ОМБр ім. Івана Сірка Руслан Зубарєв заявив про невдалу спробу окупантів ліквідувати його.

Воїн 92-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Руслан Зубарєв із позивним "Хижак" отримав серйозне поранення в спину. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі 14 травня.

"Росіяни, вчора у вас була хороша і майже вдала спроба з моєї ліквідації, але все ж таки у вас трохи не вийшло", — написав Зубарєв.

Судячи з опублікованих відео, попри серйозне поранення, боєць не втрачає бадьорості духу.

Чим прославився Руслан Зубарєв

27 березня 2023 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив відзнакою "Золотий Хрест" бійця 92-го ОМБр імені Івана Сірка Руслана Зубарєва. У пресслужбі головнокомандувача тоді зазначили, що Зубарєв відбив атаку переважних сил російських окупантів.

Що відомо про ближній бій "Хижака" з російськими окупантами?

В інтерв'ю головному редактору "Цензор.НЕТ" Руслан Зубарєв розповів, що бій відбувся в районі Сватового 16 лютого. Разом із побратимом "Хижак" відбив переважні сили ворога. Він підбив російську БМП із РПГ-7, а також ліквідував групу росіян зі штурмового загону. Його побратим отримав контузію, і за словами "Хижака", для військового це був перший бій. Тому його допомога полягала в тому, щоб своєчасно подавати боєприпаси та зброю Зубарєву.

27 лютого у своєму Telegram-каналі боєць 92-ї бригади опублікував повну версію всього бою. У ньому він просив підтримки, а також отримав дозвіл використовувати будь-яку зброю для оборони. Зрештою на допомогу прийшла БМП, працювали також українські міномети. Позицію змогли відбити від штурму ЗС РФ. Російські штурмовики намагалися вести вогонь по окопу українських військових: закидали гранатами, обстрілювали з БМП і стріляли з автоматичної зброї. Зайняти позиції не вдалося, тому окупантам довелося відступити.

Нагадаємо, 9 травня у МВС показали, як гвардієць бригади "Буревій" знищив російську ракету Х-55. 20-річний службовець використав проти ворожої авіаційної цілі ПЗРК "Ігла".

Раніше, 11 квітня, в мережі з'явилося відео, як командир групи спецпризначення 71-ї єгерської бригади ДШВ ЗСУ під час штурму ворожих позицій на Донеччині отримав поранення в голову, але продовжив бій і вийшов переможцем.

Також нагадаємо, 24 березня пілот ЗСУ розповів, як вижив після того, як його літак побили окупанти. Йому вдалося катапультуватись. Місцеві жителі допомогли йому дістатися лікарні.