За прикладом Британії: Франція передасть Україні далекобійні ракети, — Макрон

Франція, як і Великобританія, має на озброєнні ракети великої дальності Storm Shadow, проте використовує стосовно них назву SCALP-EG.

Франція передасть Збройним силам України крилаті далекобійні ракети у рамках нового пакету допомоги. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю телеканалу TF1 15 травня.

За словами французького лідера, Україна найближчими тижнями отримає далекобійні ракети, а також десятки одиниць бронетехніки, зокрема бойові машини AMX-10RCs.

Як зазначає Макрон, стратегія його країни полягає у тому, щоб "допомогти Україні вистояти, щоб повернути всіх за стіл переговорів".

Президент Франції також заявив, що Париж веде переговори з низкою країн щодо "навчання пілотів" і висловився про постачання Україні літаків.

"Ми не поставляємо зброю, яка б дозволила дістатися до Росії. Іноді доводиться встановлювати обмеження. Ми не повинні послаблювати здатність Франції захищати себе", — сказав Макрон про передачу ЗСУ винищувачів.

Зазначимо, що Франція має на озброєнні ракети Storm Shadow, які ЗСУ раніше отримали від Великобританії, проте використовує для них назву SCALP-EG.

Раніше, 11 травня, міністр оборони Великобританії Бен Воллес офіційно підтвердив передачу Україні ракет Storm Shadow. Згідно з заявою Уоллеса, передані Великобританією ракети Storm Shadow будуть доповненням до вже отриманих систем великої дальності.

За словами головного редактора Defense Express Олега Каткова, англо-французька малопомітна крилата ракета великої дальності повітряного базування Storm Shadow здатна обходити ППО ворога та має ефективність 97%.

Своєю чергою речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що Storm Shadow можна порівняти з російськими крилатими ракетами Х-101, якими окупанти регулярно обстрілюють територію України.