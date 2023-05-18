Самохідний робот-кулемет випробовують на полігоні в Україні, – соцмережі (відео)

Під час тестування керування транспортним засобом здійснюється у дистанційному режимі.

Самохідний робот-кулемет випробовують на полігоні в Україні. Відео опублікували у Telegram-каналі Karymat.

У ролику можна побачити українські захисники проводять випробування самохідного робота-кулемета. Під час тестування керування транспортним засобом здійснюється у дистанційному режимі.

Також модна почути висловлювання військового, який зазначив, що усього лише вміле керування дистанційним пультом потребується для роботи з цією технікою. Він натякнув, що важливо дотримуватися професійності у своїх діях аби не повторилася ситуація, коли Повітряні сили ЗСУ у небі над Києвом збили безпілотник Bayraktar TB2, який втратив керування під час планового польоту.

Незвична техніка ЗСУ у війні з Росією

Українські захисники часто використовують техніку, які є доволі рідкісною та зроблена власними силами без допомоги Міноборони. Зокрема, бійці ЗСУ беруть участь у бойових діях на баггі з ПТРК проти танків Російської Федерації. Використання маневрених і легких автомобілів дозволяє бійцям ефективно застосовувати тактику "бий-біжи" у битвах із "російським броньованим левіафаном".

Також бачили й українці "Волгу" з кулеметом КПВТ та баггі. Одна з компаній після повномасштабного вторгнення РФ почала виготовляти машини для потреб українських військових та поліції. Наразі вони працюють над баггі на базі ГАЗ-67Б.

В батальйоні АРЕЙ УДА зі звичайного транспортного засобу вдалося зробити своєрідну РСЗО. Схожу автівку показали воїни батальйону імені Шейха Мансура, коли застосовували проти російських загарбників.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що у Сумах створили бойового робота "Мисливець". Техніка допоможе ЗСУ у контрнаступі. Безпілотний апарат озброєний кулеметом та двома РПГ, він може вести вогонь по російських військах вдень та вночі, захищаючи українців. За словами інженерів, зручний інтерфейс пульта дозволяє керувати переміщенням робота.