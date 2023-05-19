Незаконне утримання чоловіків у військкоматах. Як діяти, якщо військком перейшов межу

Фокусу стали відомі випадки, коли чоловіків затримували військкоми та без видачі повісток утримували впродовж кількох днів на території ТЦКСП. Юристи впевнені: такі дії незаконні і їх можна та потрібно оскаржувати, а за допомогою потрібно звертатися до адвоката і поліції.

Мешканець Києва Ігор перебуває на військовому обліку в одному з ТЦКСП столиці, однак у травні поїхав автомобілем у західні області через родинні справи — на кілька днів. Проте чоловік не здогадувався, що подорож розтягнеться, адже на три доби опинився в ув’язненні без документів та права на свободу пересування — на території ТЦКСП у Чернівецькій області.

"Мене зупинила поліція на блокпосту, перевірили документи. Потім покликали військкома, який попросив проїхати з ним до ТЦКСП нібито для перевірки даних, буквально "на 5 хвилин". Я погодився, а потім почалось щось незрозуміле — мене не випускали з території ТЦК та погрозами примушували підписати заяву про добровільну згоду на початок військової служби", — каже Ігор. За його словами, військкоми забрали у нього паспорт, надали спальне місце в кімнаті на п’ять осіб, час від часу навіть харчування пропонували.

"Автомобіль змусили примусово поставити на територію частини, оскільки, в іншому випадку, погрожували, що я не зможу потрапити до нього, а доступ до речей отримати лише у визначений час", — каже Ігор.

"Вони казали, що керуються постановою КМУ №318, де прописано, що в будь-якому регіоні можуть призвати чоловіка на військову службу незалежно від місця, де чоловік перебуває на військовому обліку. Я не відмовлявся від служби, але мені не надавали повістку, а лише постійно погрожували, що "поїдеш служити у бойову частину, прямо на Бахмутський напрям, в Національну гвардію у Білу Церкву чи в нвчальну частину Житомирської області", постійно змінюючи показання залежно від їх настрою. У мене відстрочка за станом здоров’я, і їм було про це відомо. Мене відправили до лікарів по місцю — там, в Чернівецькій області, які підтвердили мій діагноз, сказали, що я маю право на відстрочку, але мене все одно не випускали. В тому ТЦКСП ще багато чоловіків було, яких так само затримали і утримували (і зараз утримують) на території ТЦК проти їх волі", — розповідає Ігор.

Допомогти ув’язненому у військкоматі зміг адвокат, який порадив нічого не підписувати, а також викликати поліцію та написати заяву.

"Через три дні у супроводі поліції ввечері я на своїй машині залишив цей ТЦК. Вдалося забрати паспорт. Мені погрожували, що все одно "дістануть", і що мій автомобіль тепер зупинятимуть всюди. Зараз ми з адвокатом займаємось тим, щоб передати матеріали цієї справи у ДБР — заява до ДБР вже написана. Думаємо і про майбутній судовий розгляд", — розповів кореспонденту Фокусу постраждалий від свавілля представників ТЦКСП киянин.

Перевищення прав. Чи можуть військкоми забирати документи у військовозобов’язаних

Юристи впевнені: у випадку затримання та досить довгого утримання Ігоря у ТЦКСП його співробітники діяли поза законом. Забирати паспорт у чоловіка військкоми також не мали жодного права.

"Відповідно до чинного законодавства України, передбачено лише обов’язок пред’явити документи на вимогу Уповноваженої особи, або, наприклад, співробітника Національної поліції України. Законодавство не передбачає права на примусове вилучення документів у військовозобов’язаних осіб", — пояснив Олександр Камша, адвокат, арбітражний керівник юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

Дмитро Вінницький, юрист ТОВ "ЮКК "Де-юре", підкреслив: вилучення речей і документів допускається виключно, якщо ті є знаряддям або об’єктом правопорушення з обов’язковим зазначенням в протоколі. Проте у випадку з Ігорем ніяких правопорушень зафіксовано не було.

Військоми не наділені законним правом ані відбирати документи, ані утримувати чоловіків на території військкомату Фото: УНИАН

"Повноваження працівників ТЦК визначені Законом України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" та Положенням про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Вказані нормативно-правові акти не наділяють працівників ТЦК повноваженнями з відібрання документів військовозобовʼязаних. Крім того, не передбачені повноваження навіть на перевірку документів особи. Таким чином, в цій ситуації дії працівників ТЦК вочевидь ідуть в розріз з чинним законодавством. Працівники ТЦК не мають права перевіряти та відбирати документи", — каже керівний партнер Адвокатського об’єднання "Еврика" Андрій Шабельніков.

Запросили на перевірку — відправили "на нари". Чи законно утримувати чоловіків на території ТЦКСП

Дмитро Вінницький впевнений: примусове доставлення чи утримання чоловіків на території ТЦКСП є незаконним, а мотивацію таких зухвалих та незаконних дій пояснити, посилаючись на норми права, не вдасться. Опитані Фокусом юристи заявили: те, що відбулося з Ігорем, є незаконними діями, які протирічать вимогам чинного законодавства України.

"Відповідності до Конституції органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Враховуючи ту обставину, що законодавством України особам, які мають право вручати повістки, надано лише право на вручення повісток, а не на будь-які інші дії, необхідно мати на увазі, що вчинення інших дій, наприклад, затримання та/або обшук особи, застосування до особи насилля, обмеження свободи пересування, примусове переміщення до ТЦКСП, не передбачено законодавством, а тому такі дії можуть бути визнані незаконними в судовому порядку", — пояснив Олександр Камша.

Обмеження свободи пересування, примусове переміщення до ТЦКСП не передбачено законодавством Фото: УНІАН

Камша додає: на практиці трапляються випадки, коли особу незаконно затримують та намагаються доставити її силою до ТЦКСП або іншого невідомого місця. У такому випадку варто розглянути можливість викликати адвоката і Національну поліцію України та написати повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яку передбачена статтею 371 Кримінального кодексу України "Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою".

Юристи кажуть: затримання та/або обшук особи, застосування до особи насилля, обмеження свободи пересування, примусове переміщення до ТЦКСП не передбачено законодавством

"Право здійснювати адміністративне затримання військовозобов’язаних при порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та доставляти їх до ТЦКСП надано органам Національної поліції України (статті 259 та 262 КУпАП, частина третя статті 38 Закону про військовий обов’язок). Проте подібне право Національна поліція України має лише відносно особи, яку вже було притягнуто до відповідальності, а не щодо будь-якої військовозобов’язаної особи", — каже адвокат Камша.

Якщо є висновок лікарів про тимчасову непридатність до військової служби, чоловіка не мають затримувати та примушувати підписувати згоду на проходження служби Фото: УНИАН

Окремим порушенням законодавства у випадку з утриманням Ігоря в ТЦКСП у Чернівецькій області було ігнорування наданої йому лікарями законної відстрочки за станом здоров'я. "Висновок ВЛК про тимчасову непридатність до військової служби за станом здоров’я, довідка МСЕК, — підстава для відстрочки від призову на військову службу. В такому висновку вказується причина тимчасової непридатності, термін непридатності та дата наступного проходження ВЛК. Виключно в разі, коли за результатом чергового проходження ВЛК особу було визнано придатною, її може бути направлено для проходження військової служби", — пояснив Дмитро Вінницький.

Зухвалість та безкарність: як діяти, якщо представники ТЦКСП вчиняють незаконні дії

Отже, згідно із законодавством України, представники ТЦКСП не мають законних підстав на вчинення таких дій:

відбирати у чоловіків документи,

вимагати проїхати до військкомату, насильно транспортувати чоловіків до ТЦКСП,

утримувати проти волі чоловіків на території ТЦКСП,

погрожувати, примушувати підписувати якісь документи без пояснення,

ігнорувати надану інформацію про відстрочку від мобілізації.

Юристи радять звертатися до поліції, а також обов’язково радитись з адвокатом, і ні за яких обставин не підписувати документи, до підписання яких схиляють, використовуючи психологічний тиск, представники ТЦКСП.

Юристи впевнені: незаконні дії співробітників ТЦКСП потрібно оскаржувати в суді Фото: Відкриті джерела

"Що стосується описаної в кейсі (пана Ігоря, — Фокус) ситуації, то радше за все, під час зупинки поліцією (варто з’ясувати підставу зупинки) було застосовано "адміністративне затримання". Тільки замість доставлення особи до чергової частини органу поліції за адміністративне порушення, чоловіка доставили до військової частини. В такому випадку, якщо особу незаконно затримали, доставили та утримують на території військової частини, то дії відповідальних осіб можна кваліфікувати за статтями 141 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) або 1411 (Насильницьке зникнення), яке зокрема характеризується як арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини з подальшою відмовою визнати факт такого арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі або приховуванням даних про долю такої людини чи місце перебування. Знову ж, санкція 1411 ККУ серед іншого передбачає і покарання за розпорядження про вжиття таких дій або невжиття керівником, якому стало відомо про вчинення дій його підлеглими заходів для їх припинення та неповідомлення компетентних органів про злочин. Дії поліцейських, які дозволили такі дії, попередньо кваліфікувати за статтями 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем) та відповідно 140/1411 ККУ", — пояснив Дмитро Вінницький.

На його думку, у випадку, якщо відповідальні особи поліції не надають адекватної реакції на повідомлення про вчинення злочину, кращими діями захисту особи в такому випадку можуть бути:

Повідомлення в поліцію та Прокуратуру про кримінальне правопорушення; Скарга про дії чи бездіяльність працівника поліції (Вищому керівництву ГУНП та в Прокуратуру); Скарга на незаконні дії працівника поліції (Вищому керівництву ГУНП та в Прокуратуру); Скарга на керівництво ТЦК та військової частини до оперативного командування; Скарга до Міністерства оборони щодо незаконних дій представників військової частини.

Представники ТЦК мають право виписати повістку, але не утримувати у військовій частині впродовж доби або більше Фото: Facebook

"Найкращою порадою буде – викликати адвоката задля надання кваліфікованої правової допомоги. Також завжди варто пам’ятати, що посадові особи мають право діяти лише на підставі та в порядку, визначеному Конституцією та Законами України і воєнний стан в Україні не може бути виключенням задля вчинення свавільних та незаконних дій. Окрім цього, необхідно завжди уважно читати кожен документ, який надають на підпис, і не поспішати підписувати жоден документ без попереднього обговорення з адвокатом", — підкреслив Олександр Камша.

Андрій Шабельников переконаний, що саме поліція повинна докласти зусиль, щоб звільнити заручників ТЦК. "Саме поліція має забезпечити звільнення незаконно утримуваної особи з ТЦК, повернення документів. Задіяти суд на даному етапі неможливо, оскільки оперативний судовий контроль і забезпечення прав людини передбачені лише у випадку затримання в межах кримінального провадження. Якщо особі було завдано тілесних ушкоджень, побоїв — варто звертатися до поліції за фактом вчинення кримінального правопорушення. Крім того, звернутися в суд можливо надалі, аби визнати дії працівників ТЦК незаконними та стягнути з держави моральну шкоду", — резюмує Андрій Шабельников.