"Поважаємо рішення Кримінального суду": Санду підтвердила, що Молдова готова заарештувати Путіна

Президентка запевнила, що її країна підписала угоду про кримінальний суд, тож Молдова буде готова до арешту лідера Кремля.

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що її країна виконає рішення Міжнародного кримінального суду та заарештує президента Росії Володимира Путіна, якщо він приїде до Молдови. Про це вона розповіла 23 травня в інтерв'ю виданню Euronews Romania.

На запитання журналістів Euronews про те, як відреагує Молдова у разі, якщо президент Росії відвідає країну, Санду відповіла, що Молдова підписала угоду про Кримінальний суд, і Молдова поважатиме рішення суду.

Також президентка Молдови розповіла, що дізналася про початок війни в Україні о 4-й годині ранку, а о 5-й годині ранку вона вже зібрала членів Вищої ради безпеки.

Нагадаємо, 17 березня стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна "в контексті ситуації в Україні".

Наступного дня колишній суддя міжнародного суду розповів, що інтерпол розшукуватиме президента Росії Володимира Путіна після видачі ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі.

Наприкінці березня в МЗС Китаю закликали Міжнародний кримінальний суд уникати "політизації, подвійних стандартів та поважати імунітет глав держав ".

При цьому варто зазначити, що наприкінці квітня прихильники правлячої партії "Фідес" в Угорщині не проголосували за документ, який передбачає арешт та видачу Міжнародному кримінальному суду президента Російської Федерації Володимира Путіна.