Бійці ЗСУ знищили гаубицю ЗС РФ "Мста-Б" під Бахмутом (відео)

Ліквідація ворожої артилерії відбулася поблизу міста на Донеччині, яке тривалий час залишається найгарячішою точкою російсько-української війни.

Гаубицю російських окупантів "Мста-Б" знищили українські захисники поблизу Бахмута. Відповідне відео опублікувала у Telegram пресслужба 3-ої штурмової бригади.

У повідомленні йдеться про те, що прицільним вогнем гаубицю загарбнкиів "Мста-Б" перетворено на металобрухт. Ліквідація ворожої артилерії відбулася поблизу міста, яке тривалий час залишається найгарячішою точкою російсько-української війни.

"Працює Третя штурмова бригада", — заявили бійці у дописі.

3-тя окрема штурмова бригада у війні з Росією

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади відомі своїми ефективними діями проти окупантів. Бійці підрозділу Збройних сил України 26 травня показали, як провели зачистку каналу та лісосмуги від росіян поблизу Бахмута. Російські загарбники в старих шоломах, ймовірно радянського виробництва, намагалися втекти від українських захисників на Донеччині.

Також бійці бригади 25 травня показали, як просунулися через позиції ЗС РФ, а згодом зав'язався бій з російськими окупантами із застосуванням стрілецької зброї. На відео можна побачити, що українські захисники використовують кулемети. Наявність великої кількості дерев та різноманітної рослинності робить завдання ще важчим.

Також 4 квітня воїни 1-го механізованого батальйону 3-ї штурмової бригади показали, як беруть участь у боях на території Бахмута. На відео можна побачити, що у місті не залишилося практично жодного вцілілого будинку. Російським загарбникам так й не вдалося захопити місто, попри заяви пропагандистів.

Нагадаємо, 24 березня благодійний фонд Help the Brave показав, як підрозділ "Очі відплати" з 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України знищив російський танк Т-72Б. Це відбулося завдяки влучанню дрона-камікадзе під Авдіївкою на Донеччині.