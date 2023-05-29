"Це полон": мама "Калини" розповіла про перебування "азовців" у Туреччині (відео)

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар вважає, що захисники "Азовсталі", які утримуються на території Туреччини, можуть бути корисними зараз в Україні як командири.

Командири полку "Азов", що знаходяться на території Туреччини, фактично досі перебувають у полоні. Про це розповіла мати заступника командира полку "Азов" Святослава Паламара, відомого під позивним "Калина", Лідія Паламар в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Лідія Василівна зазначила, що на території Туреччини командири полку "Азов" утримуються відповідно до Женевських конвенцій. При цьому "азовці" постійно перебувають під охороною та не мають свободи пересування.

Крім того, командири "Азова" відмовилися від візитів дружин на знак солідарності з іншими українськими військовополоненими, які перебувають у російському полоні.

"Обмінювати – обміняли, але надати – нам не надали. Це в'язниця, але за добрих умов. Обмеженість є обмеженість – це полон", — констатувала Лідія Паламар.

Як зазначає мама українського воїна, Віктор Медведчук, на якого обміняли захисників "Азовсталі", на цей час перебуває на волі, а також займається антиукраїнською пропагандою та бізнесом.

Лідія Паламар про утримання командирів з "Азовсталі" у Туреччині

Лідія Паламар також згадала про те, що за словами її сина, "азовці", які утримуються на території Туреччини, можуть бути корисними зараз Україні як командири.

"І я, каже, наприклад, просив би президента, щоб він таки допоміг би тому, щоб нас обміняли в Україну. Ми тут корисніші. Ми знаємо, що це боротьба, що це війна. І сидіти в Туреччині нам просто не годиться", — розповідає Лідія Василівна.

За її словами, телефонувати з сином виходить майже щовихідних. При цьому "Калина" не згадує про подробиці перебування на "Азовсталі".

"Це для нього було пекло. І він стримував той біль, ці емоції. І тому він на цю тему взагалі не розмовляє. Він не говорить", — зазначила Лідія Паламар.

Раніше, 14 березня, Лідія Паламар також опублікувала вірш свого сина, присвячений його побратимам, які досі перебувають у полоні у росіян.

Нагадаємо, що 21 вересня 200 українців було обміняно на Віктора Медведчука, який уже всі можливі свідчення слідству. Крім того, п'ятьох героїв-командирів "Азовсталі" обміняли на 55 російських полонених.

Ще ми писали про те, що 9 травня екскомандир "Азова" Максим Жорін заявив, що командири підрозділів ЗСУ, яких обміняли і зараз перебувають у Туреччині, потрапили з одного полону до інших. За його словами, у командирів "Азова" є зв'язок з кимось одним із близьких, проте звичайного зв'язку та доступу до інформації у них немає або він обмежений.