Правду приховують: Путін вірить, що ЗС РФ "знищили" Patriot в Україні, – голова Міноборони Литви

Російський президент отримав доповідь про "ліквідацію" всіх батарей Patriot. Американський ЗРК успішно збиває ракети росіян, але Володимир Путін ніколи не дізнається про це, заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Російські військові безуспішно намагаються визначити місцезнаходження американських комплексів ППО Patriot в Україні, але всі спроби були безуспішними. Про це написав у Twitter 2 червня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Президент Росії Володимир Путін, на думку Анушаускаса, вже одержав від військового керівництва інформацію про ліквідацію комплексу.

"Офіційна версія вже лежить у Путіна на столі — всі батареї Patriot знищені. Ніхто не наважується сказати йому правду", — сказав міністр.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 30 травня спростував заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу про "знищення" системи Patriot у Києві. Американський ЗРК, за словами Ігната, знищив усі ракети, запущені столицею 29 травня.

Нагадаємо, що 1 червня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів про плани передати Україні більше американських систем ППО Patriot.

Військово-політичний експерт Олександр Коваленко 1 червня говорив, що масовані ракетні удари армії РФ по Києву завдаються не лише задля виявлення ЗРК Patriot. Такими діями окупанти психологічно тиснуть на столицю.

Фокус раніше писав, як мешканка Києва просила прибрати якомога далі від Києва установку Patriot. Дівчина під ніком "moon__girl888" в Instagram сказала, що система ППО працює дуже голосно. Краще її перенести на Західну Україну, мешканці якої, за її оцінками, розслабилися.