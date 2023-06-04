Нова ракетна атака ЗС РФ по Україні: пошкоджено аеродром біля Кропивницького

Вночі, 4 червня, дві російські ракети не вдалося збити в небі над Україною, і вони пошкодили оперативний аеродром.

Спікер Повітряних Сил Збройних сил України Юрій Ігнат під час телемарафону заявив про те, що вночі, у неділю, 4 червня, дві ворожі ракети, які не вдалося збити силам ППО, влучили в оперативний аеродром біля Кропивницького.

"Не все вдається перехопити, але наші захисники неба і так творять чудеса. Вночі було випущено 6 ракет, але їх могло бути набагато більше. Також було випущено 5 ударних дронів і вони атакували Сумську область. Є пошкодження об'єктів інфраструктури. Не всі крилаті ракети було знищено. З 6 ракет знищено 4, але дві, на жаль, потрапили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького. Про наслідки я не говоритиму зі зрозумілих причин, але ми маємо такі реалії", — повідомив Ігнат.

Також, згідно з повідомленням Повітряних Сил Збройних сил України, вночі вдалося збити 3 із п'яти ударних російських дронів Shahed, які були випущені з території Брянської області. Що стосується крилатих ракет Х-101/Х-555, то вони були випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 з району Каспійського моря.

Також за інформацією представника місцевої "влади", авіабазу окупантів у Джанкої в ніч проти 4 червня атакував невідомий БПЛА. Як пишуть російські ЗМІ, безпілотника було збито, але подробиць інциденту не оголошують.

Нагадуємо, що за інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, під час обстрілу ЗС РФ 3 червня передмістя Дніпра постраждали 13 людей, троє з них – діти.