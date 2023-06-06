"Ланцет" і "Елерон-3": бійці 77 бригади ЗСУ показали, як знищують БПЛА РФ (відео)

Бійці Сил оборони, використовуючи антидронові рушниці, протидіють російським безпілотникам, за допомогою яких загарбники "полюють" на техніку ЗСУ.

Воїни підрозділу повітряної оборони 77-ї окремої аеромобільної бригади показали, як знищують ворожі літальні апарати. В пресслужбі підрозділу у Facebook 6 червня повідомили подробиці.

Десантники регулярно фіксують і знищують повітряні цілі, чим убезпечують діяльність дружніх артилерійських підрозділів. Захисникам вдалося ліквідувати безпілотники "Ланцет" і "Елерон-3".

"Ланцети" дієвіші", — пояснив боєць.

За допомогою антидронових рушниць українські захисники протидіють безпілотникам РФ Zala, "Ланцет" і "Елерон-3".

Військові зазначили, що наразі Бахмутський напрямок і надалі залишається одним із найгарячіших. Саме в районі Бахмута літає велика кількість ворожих дронів. Десантники 77-ї бригади успішно їх знищують, зачищають українське небо та наближають український народ до тріумфу над агресором.

"Разом до Перемоги! ДШВ — Завжди Перші! Слава Україні!" — йдеться в дописі.

Тренування та підготовка десантників ЗСУ до штурмів

Українські десантники регулярно беруть участь у бойових діях проти російських загарбників. Вони знищують їхні позиції, техніку й особовий склад. Цьому передує ретельне й інтенсивне тренування.

Штурмовики 25-ї Січеславської бригади 5 червня показали підготовку до бою. Навчання українських ДШВ відрізняється від навчання російських загарбників рівнем якості, яка заміняє кількість. Захисники розповіли, що десантники завжди тренуються бути першими й ефективно виконувати завдання. Воїни проводять дії, які допоможуть вибити противника й утримати позиції.

У ЗСУ показали ефективність застосування ДШВ ручного гранатомета M32A1 MGL. Озброєння ефективно себе зарекомендувало в боротьбі з підрозділами ЗС РФ, як із піхотою, так і легкоброньованою технікою, зокрема в міській місцевості.

Також з'ясувалося, що ДШВ ЗСУ використовують бронемашини "Козак-7". У колоні українських десантників журналісти побачили, що, окрім нового "Козак-7", рухалися бронемашина Cougar і бронетранспортер Stryker.

Нагадаємо, 28 квітня Січеславські десантники повідомили, що знищили дві російські БМП-2 на Луганщині. Російські окупанти не полишали спроб прорвати нашу оборону, але були ліквідовані.