Українська мережа агентів у Росії: хто і звідки запускає дрони на Москву

Офіційні особи у США вважають, що Україна створила в Росії диверсійні осередки, яким тим чи іншим чином передає БПЛА. Саме ці українські агенти, на думку американських джерел, і атакують дронами Москву та Підмосков'я. Фокус запитав військового експерта, наскільки ця версія близька до істини.

Декілька людей, знайомих із даними розвідки США, повідомили телеканалу CNN, що всередині Росії існує мережа українських агентів. На думку американських джерел, саме ці диверсанти атакували Кремль безпілотниками на початку травня, запустивши їх із території Росії. При цьому співрозмовники CNN не змогли точно сказати, як саме Україна доставляє дрони за лінію фронту. Але припустили, що Київ налагодив добре відпрацьовані контрабандні маршрути, які можуть бути використані для надсилання БПЛА або їх компонентів до РФ.

Військовослужбовець ЗСУ та засновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов сумнівається в існуванні української мережі агентів у Росії.

"Мені б дуже хотілося, щоб так воно і було, щоб існувала ціла мережа українських агентів у РФ, але в це слабо віриться. Хоча прецеденти є, але не в Росії, а в Білорусі — атака на ДРЛВ А-50 у Мачулищах була здійснена за допомогою маленьких дронів, їх відповідно туди якось передали й організували цей удар", — каже Фокусу Касьянов.

Справді, наприкінці лютого 2023 року було здійснено атаку по білоруському аеродрому "Мачулищі", під час якої вдалося серйозно пошкодити літак далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛВ) А-50 Повітряно-космічних сил Росії. Керівник об'єднання BYPOL Олександр Азаров повідомив, що атаку за допомогою дронів здійснили партизани з Білорусі – учасники плану "Перамога".

За словами Касьянова, такі акції можуть бути разовими, але не масштабними, хоча б тому, що передати за лінію фронту літальний апарат — завдання не з простих.

"Одна річ — передати маленький коптер, і зовсім інша — апарат, який, наприклад, атакував Підмосков'я. Навіть якщо ми говоримо про те, щоб якимось чином організувати передачу з боку Балтії, то не варто забувати, що Росії притаманний військовий психоз. Це означає, що будь-якої миті співробітники російської ГІБДД можуть зупинити будь-який автомобіль, перевірити багажник — а там лежать крила дрона, які не сховаєш в бардачку", — продовжує експерт.

Навіть якщо вдасться не попастися на перевірці, для запуску дрона необхідний безпечний майданчик та наземна інфраструктура – катапульта, станція управління. При цьому запуск БПЛА, якщо він бензиновий, створює багато шуму, тому шанси залишитися непоміченими прагнуть до нуля, каже співрозмовник Фокуса.

На думку Касьянова, версія про українську мережу агентів у Росії, яка запускає дрони, – з розряду фантастики. При цьому експерт підкреслює, що подібна інформація з'являється не просто так.

"Американські партнери небезпідставно вважають, що ми відстаємо від них щодо технологій. І вони не можуть повірити, що в Україні створили дрони, які можуть долетіти до Москви та відпрацювати по позиціях, стартуючи саме з нашої території. Адже у них таких дронів немає, так звідки ж вони у нас з'явилися. Але Україна дійсно має БПЛА, здатні пролетіти понад 700 км — і це вже не секрет. А якщо враховувати, що від нашого державного кордону до Москви — 500-550 км, то стає очевидним, звідки все ж таки запускалися дрони", — додає засновник проєкту A.Drones.

Є ще одна можлива причина поширеної інформації про українську мережу агентів у РФ — заплутування ворога. Касьянов вважає, що таким чином партнери України пускають загарбників хибним слідом, змушуючи росіян шукати змови та приховані погрози на своїй території.

"Технічних проблем для запуску саме наших БПЛА з підконтрольних українських регіонів немає. Проте існує проблема з організацією безпечного виробництва вітчизняних літальних апаратів. Як тільки питання з цим вирішиться остаточно, то у партнерів України не залишиться сумнівів щодо того, звідки саме запускаються дрони, що атакують Кремль та Москву", — резюмує Касьянов.

Раніше Фокус писав про те, що безпілотники, які атакували Московську область 30 травня, могли направити на будинки співробітників Служби зовнішньої розвідки Росії. Таку версію озвучило американське видання NBC News, посилаючись на обізнані джерела. "Це не було випадковою атакою на передмістя, де живуть багатії. Удар прийшовся на локації учасників психологічної війни російсько-українського конфлікту і вперше досяг московських кварталів", — прокоментував головний операційний директор Strider Technologies Ерік Левеск.