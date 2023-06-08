"Контрнаступ розпочався": Генштаб ЗСУ спростував заяви західних ЗМІ, — Reuters

Низка медіа повідомили 8 червня, що українські війська посилили атаки на лінії фронту на південному сході країни. У командуванні наголосили, що такої інформації вони не мають.

Генеральний штаб Збройних сил України спростував повідомлення західної преси про початок повномасштабного контрнаступу Сил оборони та безпеки. Про це у вівторок, 8 червня, повідомляє агентство Reuters.

Так, журналісти написали про це у контексті того, що підрив Каховської ГЕС стався у той момент, коли Україна готувалася до контрнаступу. Агентство нагадало, що NBC news, посилаючись на старшого офіцера і солдата, який знаходиться поблизу лінії фронту, повідомила, що наступ почався. Крім того, газета Washington Post з посиланням на "чотирьох осіб" із збройних сил заявила те саме.

"Відповідаючи на запитання про ці повідомлення, представник Генерального штабу збройних сил України сказав: "У нас немає такої інформації", — йдеться у повідомленні Reuters.

Крім того, агентство зазначило, що у своєму щоденному брифінгу по Україні міністерство оборони Великобританії 8 червня повідомило про тяжкі бої на "численних ділянках фронту", додавши, що Київ утримує ініціативу на більшості дільниць.

Західні ЗМІ повідомили про початок контрнаступу ЗСУ

Західні медіа, включаючи американське видання ABC News, почали повідомляти про початок анонсованого українського контрнаступу. За інформацією ЗМІ, два українські чиновники, включаючи джерело, пов'язане з президентом Володимиром Зеленським, підтвердили початок активної фази контрнаступу. Також повідомлялося, що українські війська посилили атаки на лінії фронту на південному сході країни.

Крім того, 8 червня видання Bild повідомило, що німецькі танки Leopard-2 були вперше використані на полі бою в Україні з початку повномасштабної війни.

Чи розпочався контрнаступ: бої у Запорізькій області

Нагадаємо, 8 червня речник прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розповів, що на Запорізькому напрямку йдуть бої локального значення. ЗСУ займають вигідніші рубежі.

Також 8 червня заступник міністра оборони України Ганна Маляр поінформувала, що на Запорізькому напрямку в районі міста Оріхів російські окупаційні війська ведуть активну оборону.