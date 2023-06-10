"Це добре": Сі Цзіньпін підтримав мирну ініціативу країн Африки щодо України
Китайський лідер похвалив президента ПАР Сиріла Рамафосу, який розповів йому про майбутній візит представників шести африканських країн до Росії та України.
Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін у розмові з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою високо оцінив ініціативу країн Африки щодо війни в Україні. Про це повідомив китайський новинний телеканал CGTN 9 червня.
Повідомляється, що Сі Цзіньпін поговорив із Сирілом Рамафосою телефоном. Лідер Південної Африки розповів китайському колезі про майбутню поїздку делегації на чолі з лідерами шести африканських країн у РФ та Україну, щоб "покласти край конфлікту якнайшвидше".
"Це добре, що пан президент та лідери відповідних африканських країн сформували мирну делегацію і відвідають Росію та Україну", — сказав Сі Цзіньпін.
Глава КНР також заявив, що Пекін виступає за закінчення війни в Україні дипломатичним шляхом. Своєю чергою президент ПАР сказав, що його країна підтримує "мирний план" Китаю щодо російсько-української війни.
Нагадаємо, що 16 травня стало відомо про намір африканських країн відправити до України та Росії дипломатичну місію, щоб допомогти закінчити війну. У юридичних зусиллях візьмуть участь Замбія, Сенегал, Конго, Уганда, Єгипет і Південна Африка.
Як зазначили у виданні Reuters 22 травня, африканські країни хочуть ініціювати мирні переговори Києва з Москвою, але при цьому в них можуть не бути умови виведення окупантів з території України.
Раніше, 11 травня, ми також писали про те, що за даними посла США в ПАР Рубена Брігетті, Південно-Африканська Республіка постачала боєприпаси до Російської Федерації кораблем, який у грудні 2022 року пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні.