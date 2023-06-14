"Це виглядає дивно": у Зеленського відреагували на західні запчастини в ракетах РФ

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, Москві виходить обходити санкції. Він вважає, що настав час закрити лазівки в пакетах обмежень.

У всіх ракетах РФ, які були зроблені 2023 року, Україна знаходить західну електроніку. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у себе у Twitter.

За його словами, Росія отримує запчастини для ракет західного виробництва із третіх країн. Москва виходить обходити санкції.

"Питання: може, настав час прикрити очевидні лазівки та дірки в санкційних пакетах? Інакше це вже виглядає відверто дивно", — зазначив Подоляк.

Він заявив, що з одного боку західні компанії побічно постачають деталі до ракет Росії, яку вже визнано головним доктринальним суперником НАТО, з іншого – західні політики шукають ракети для ППО України.

Крім того, Подоляк відзначив загиблу внаслідок російського ракетного обстрілу молоду пару із Кривого Рогу, а також жертв терору ЗС РФ в Одесі.

Михайло Подоляк про запчастини в ракетах РФ Фото: Михайло Подоляк Twitter

Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу Кривого Рогу 13 червня загинули подружжя Давид та Ксенія Епельман. 3 червня відсвяткували річницю весілля. Їм обом було по 22 роки.

Крім того, в ніч проти 14 червня ЗС РФ обстріляли ракетами Одесу. В результаті загинули 3 особи. Одна з російських ракет потрапила до складського приміщення, що призвело до пожежі та руйнувань на площі в 1000 кв. м. Рятувальники продовжують розбір завалів.

Західні запчастини в російській зброї

Зазначимо, що ще 3 червня секретар РНБО України Олексій Данилов заявив, що у БПЛА Shahed знайшли запчастини із країн-союзниць. За його словами, деякі деталі до іранських дронів могли бути закуплені ще на стадії підготовки Росії до повномасштабного вторгнення.

Крім того, ще в лютому експерти говорили, що у ракеті "Калібр" знайшли компоненти 11 західних компаній. Компоненти, вироблені компаніями Harting, Trimble та TE Connectivity, продовжують надходити до Росії через офіційних дистриб'юторів або через треті країни, такі як Туреччина та Гонконг, йдеться у звіті.