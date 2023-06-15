У РФ розпочався суд над захисниками Маріуполя: полоненим загрожує довічне ув'язнення

Слідство назвало захисників "Азовсталі" терористичною групою, яка нібито причетна до спроби скидання проросійської влади на непідконтрольному Донбасі. Перед судом також постали жінки, які працювали кухарями у лавах Сил оборони.

У середу, 14 червня, на півдні Росії перед судом постали понад 20 українських військових, які потрапили в полон під час боїв в Україні. Про це 14 червня повідомляє агентство Associated Press.

Видання повідомляє, що полонені українські захисники є членами полку спецпризначення Нацгвардії "Азов", який протистояв російським окупантам у Маріуполі. Солдати "Азова" тоді переховувалися у сталеливарному заводі "Азовсталь" у Маріуполі, але потрапили в полон у травні 2022 року.

Саме місто Маріуполь, після виснажливих боїв, що тривали близько трьох місяців, перетворилося на руїни, що тліли.

Російська влада визнала полк "Азов" терористичною групою. Підсудних українських захисників звинуватили у причетності до терористичної організації та участі в акції щодо спроби скидання проросійської влади в Донецькій області.

У разі визнання їх винними їм загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.

Журналісти зазначили, що з 24 осіб, яким було пред'явлено звинувачення, двох обміняли на російських військовополонених у рамках обміну полоненими.

З 22 підсудних, що залишилися перед "судом", вісім — це жінки, які працювали кухарями в батальйоні "Азов".

Захисники "Азовсталі": що відомо

На початку травня 2022 року, через постійні обстріли російських окупантів маріупольського заводу "Азовсталь", українські захисники втратили зв'язок з польовим госпіталем.

10 травня полк "Азов" показав кадри поранених бійців, які перебували на металургійному заводі "Азовсталь" в обложеному Маріуполі, звідки їх поки що не могли евакуювати. Бійці змушені були триматися без води, їжі та в антисанітарних умовах.

16 травня у росЗМІ почали поширювати інформацію про здачу в полон українських військових, які захищали "Азовсталь", того ж дня з території заводу виїхали кілька автобусів із пораненими бійцями ЗСУ. Частина бійців була змушена здатися в полон.

18 травня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав вихід українських військовослужбовців з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі полоном, а не вимушеною евакуацією.