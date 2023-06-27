"Незабаром": у Зеленського анонсували тіньовий транзит влади в Росії (відео)

Згідно із заявою радника глави ОП Михайла Подоляка, президент РФ Володимир Путін залишатиметься на посаді номінально, а справжнє керівництво здійснюватиметься секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим.

Після збройного заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина президент Росії Володимир Путін втратив владу, тому незабаром країною можуть керувати інші фігури. Про це 25 червня розповів радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю радіо NV.

Коментуючи події спроби військового перевороту, Подоляк зазначив, що модератори заколоту отримали те, заради чого все затівалося.

"Подивимося найближчими днями. Можливо, ми будемо бачити такий тіньовий транзит влади. Тобто Путін буде номінальною людиною", — зазначив Подоляк.

Радник глави ОП підкреслив, що надалі Путін керуватиме Росією лише на папері, ставши номінальним президентом.

"Наприклад, припустімо, той самий Патрушев уже буде більш дієвою особою, скажімо так, не просто тіньовим президентом, а навіть більше щось буде і так далі. Подивимося. Ви знаєте, я трошки інакше на цю всю ситуацію дивлюся. Я вважаю, що взагалі це позитивно", — зазначив Подоляк.

Нагадаємо, 26 червня президент РФ Володимир Путін виступив з екстреним зверненням, у якому прокоментував події військового заколоту. Глава Кремля звернувся до "вагнерівців" і запропонував їм підписати контракти з Міноборони Росії.

26 червня, повідомлялося, що Євген Пригожин уперше прокоментував невдалий військовий заколот у Росії. Глава ПВК "Вагнер" надав нові деталі інциденту, що стався, і відповів на раніше невирішені запитання.

26 червня також стало відомо про відновлення роботи вербувальних центрів ПВК "Вагнер" у російських містах, попри те, що після заколоту в суботу було знищено всю символіку, пов'язану з "вагнерівцями".

Раніше, 25 червня, Дмитро Пєсков, спікер президента РФ, оголосив про припинення кримінального переслідування щодо Євгена Пригожина. Він також заявив, що члени приватної військової компанії "Вагнер" не будуть піддаватися переслідуванням.