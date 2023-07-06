Кількість жертв масованої нічної атаки по Львову зросла до шести: нові подробиці (фото)

За словами мера Львова Андрія Садового, пошуково-рятувальна операція триває 17 годин поспіль і триватиме всю ніч. Під завалами можуть ще бути загиблі.

Після нічної атаки 6 липня по Львову з використанням крилатих ракет "Калібр" під завалами на місці удару виявили тіло ще однієї загиблої. Таким чином кількість жертв зросла до шести. Однак мер Львова Андрій Садовий у Telegram повідомив, що це не остаточні дані.

За його словами, пошуково-рятувальна операція триває 17 годин поспіль і триватиме всю ніч.

"Ще кілька людей можуть залишатися під завалами. Їх розбиратимуть протягом усієї ночі", — пояснив він, додавши, що тих, хто залишився без житла, розмістили в тимчасовому містечку та міському готелі.

Два будинки повністю зруйновано, щойно рятувальники завершать роботи, можна буде розпочинати відновлення. Загалом 6 липня у Львові було пошкоджено 35 будинків: вилетіли вікна, двері тощо.

Уже виділено близько 100 млн на допомогу постраждалим.

Наслідки атаки на Львів Наслідки атаки на Львів Наслідки атаки на Львів Наслідки атаки на Львів Фото: Фото из Facebook-аккаунта Андрея Садового

Закриті укриття

З'ясувалося, що під час нічної тривоги частина укриттів у Львові була закрита. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, а голова МВС Ігор Клименко назвав це обурливим.

Повідомляють, що місцеві жителі не мали можливості потрапити в 10 міських укриттів.

Зі свого боку, керівник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що укриття, яке розташоване поруч із будинком, куди влучила ракета, залишалося відчиненим під час тривоги, вночі в ньому було п'ятеро місцевих жителів.

ЗС РФ змінили тактику: акцент на "Калібрах"

Військовий експерт Олександр Коваленко прокоментував обстріл Львова і зауважив, що зараз більше використовуються саме крилаті "Калібри", для того, щоб накопичити ракети іншого типу — Х-101/555.

За даними Повітряних сил, українські ППО збили 7 із 10 ракет під час масованого обстрілу Львова. За словами речника відомства, російські "Калібри" спочатку летіли в напрямку Києва, а потім різко змінили курс. Ракети прямували вздовж річища Дніпра, щоб обходити ППО.

У своєму зведенні Міноборони РФ цинічно відзвітувало про обстріл Львова, заявивши про удар по якихось іноземних найманцях. Також повідомили, що, до всього іншого, нібито пошкодили місця зберігання закордонної бронетанкової техніки.

Нагадаємо, що Львівська ОВА показала наслідки руйнувань від масованої атаки ракетами "Калібр".

Також повідомлялося, що Володимир Зеленський пообіцяв відповісти на нічний удар військ РФ по Львову.