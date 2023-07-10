"Дурні рішення": в Держдумі РФ заявили, що Туреччина стає "недружньою" країною

У Росії розкритикували турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана через передачу Києву керівників оборони Маріуполя та низку останніх заяв. У Кремлі впевнені, що Анкара не зможе стати членом ЄС та має вийти з НАТО.

Туреччина передала Києву очільників оборони Маріуполя, порушивши домовленості з РФ. До того ж заяви про прискорене прийняття України в НАТО свідчать про те, що країна стає "недружньою". Про це заявив голова комітету Росії з оборони та безпеки Віктор Бондарєв, як передали 10 липня у ТАРС.

"Події минулих тижнів, на жаль, наочно демонструють, що Туреччина поступово і неухильно продовжує перетворюватися з нейтральної країни на недружню", — сказав він.

Російський посадовець припустив, що Туреччина наважилась на такий "недружній" крок внаслідок тиску з боку НАТО та фактичного припинення зернової угоди. Бондарєв дорікнув президенту Реджепу Тайїпу Ердогану за його "дурні та імпульсивні рішення", одним з яких вважає постачання ЗСУ безпілотників.

"Подібну поведінку інакше як ударом у спину назвати не можна було, що і було зроблено Володимиром Володимировичем Путіним", — підкреслив керівник оборонного комітету.

Він зазначив, що РФ "довго терпить", адже має спільні політичні інтереси з Туреччиною. Зі слів Бондарєва, Туреччину нібито "ніколи не візьмуть" в Євросоюз, а у НАТО тримають лише для контролю Чорноморських протоків та стабілізації Близькосхідного регіону.

"Туреччині треба задуматися про вихід з НАТО і союз з Росією, бо це взаємно вигідно. Туреччина посилить свій економічний та політичний вплив у регіоні й стане провідним актором. Залишаючись під контролем Європи, вона приречена на запобігливу поведінку в політиці та другорядну роль", — заявив чиновник країни-агресорки.

Нагадаємо, 8 липня президент Володимир Зеленський заявив, що у Маріуполь повертаються командири захисників "Азовсталі". Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега перебували у Туреччині.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на новину. З його слів, Анкара і Київ порушили домовленості, адже воїни мали перебувати за кордоном до завершення війни в Україні.