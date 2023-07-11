Миколаївські десантники знищили 152-мм САУ "Гіацинт-С" високоточним боєприпасом (відео)

Влучним вогнем з використанням високоточних боєприпасів було знищено ворожу самохідну гармату, яка вважається однією з основних у військах РФ.

Десантники 79-ї окремої ДШВ Збройних сил України успішно ліквідували 152-мм самохідну гармату 2С5 "Гіацинт-С" російських військ. Про це повідомила у Facebook пресслужба підрозділу.

Спочатку аеророзвідка зафіксувала вогневу позицію ворога. У локації й була артилерійська установка противника. Потім у це місце було скоординовано вогонь артилерії.

Українські десантники вирішили використати високоточні боєприпаси. Згодом влучним вогнем було ліквідовано ворожу самохідну гармату. На відео видно, як детонує боєкомплект російської техніки.

"Разом до Перемоги! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!" – йдеться у дописі.

ДШВ ЗСУ у війні з Росією

Українські десантники залишаються однією з основних ударних структур у війську. На початку липня російські війська втратили БТР, який намагалися заховати у лісі. Десантники провели успішну операцію разом із прикордонниками.

Також 2 липня артилерія бригади ДШВ знищила склад боєприпасів в районі Бахмута. Російські окупаційні підрозділи залишились без значної кількості боєприпасів завдяки артилеристам десантного підрозділу українських військ. Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський позитивно оцінив дії ДШВ.

Січеславські десантники у квітні знищили дві російські БМП-2 на Луганщині. Російські окупанти намагалися прорвати оборону українських військ.

Нагадаємо, у березні українські десантники знищили підрозділ ЗС РФ у спорядженні і одязі ЗСУ. Бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України ліквідували підрозділ окупантів, вояки якого мали на собі елементи форми та спорядження Збройних сил України.