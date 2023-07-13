Після конфлікту з Валерієм Маркусом у 47 ОМБр призначили нового головного сержанта (фото)

Новий головний сержант 47 ОМБр Віталій Аверін пішов на війну добровольців у 2014 році. Він брав участь у боях за Іловайськ, Широкину, Попасну. Раніше Аверін очолював сержантський корпус одного з підрозділів бригади.

Віталія Аверіна призначили головним сержантом 47 окремої механізованої бригади "Магура", де нещодавно стався конфлікт між заступником командира частини Іваном Шаламагою та колишнім головним сержантом Валерієм Маркусом. Про це повідомили в Telegram-каналі бригади.

""Авер" пішов на війну добровольцем у 2014 році, приєднався до лав батальйону "Донбас". Брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Попасну. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджений орденом "За мужність" III ступеня" — повідомили в 47 ОМБр.

Як відомо, раніше боєць очолював сержантський корпус одного з підрозділів бригади.

Віталія Аверіна призначили головним сержантом 47 окремої механізованої бригади Фото: 47 ОМБр "Маґура"

Що передувало призначенню Аверіна

Колишній головний сержант 47 ОМБр Валерій Маркус встиг відреагувати на кадрові перестановки в бригаді. Він записав аудіоповідомлення в себе в Telegram-каналі, де пояснив, що його бажання залишити посаду головного сержанта було виваженим.

"Поки що не було озвучено в мій бік нічого такого, що б я не міг спокійно й аргументовано відбити. Той факт, що комусь, щоб захиститися, доводиться щось вигадати, це мене особливо тішить. Ті, хто знають мене давно, вам очевидно, що мені не властиві емоційні випади. Кожне слово було виважене. І кожна дія матиме наслідки, заради яких це було зроблено. Я ще кілька днів помовчу", — сказав Маркус, опублікувавши аудіозапис у себе в Telegram-каналі.

Як відомо, 11 липня Валерій Маркус подав рапорт із проханням понизити його на посаді через невдоволення тим, як розвивається його бригада. Маркус опублікував фото рапорту, в якому йшлося про те, що він хоче стати командиром бойової машини через нібито "приниження роботи сержантського корпусу".

Після цього командир 47 окремої механізованої бригади "Магура" Олександр Сак відреагував на конфлікт його підлеглих. Він закликав відкинути образи заради спільної боротьби.

Нагадаємо, 4 липня екс-генеральний прокурор України Святослав Піскун повідомив, що 47-а бригада ЗСУ "Магура" зазнає на фронті величезних втрат. Колишній головний сержант Валерій Маркус не погодився із заявами Піскуна. Він зазначив, що в 47 ОМБр цінують життя кожного солдата. А відсоток втрат під час активних штурмів на Запоріжжі нижчий навіть за той, який передбачали в Генштабі.

Також Валерій Маркус повідомляв про запеклі бої 47-ї бригади ЗСУ, під час яких російська сторона за добу втратила 100 солдатів. Тоді як російські пропагандисти стверджували, що українська сторона втратила 350 бійців.