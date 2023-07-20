Українські десантники ліквідували окупанта "Мішу на Донбасі" під Красногорівкою (відео)

Михайло Лучин був ліквідований десантниками 79-ї бригади під час спроби штурму. Блогер став відомим після того, як українські хакери зламали його акаунт та замовили фалоімітатори на понад 25 тисяч доларів.

Під час бойових дій в Донецькій області українські військові ліквідували російського військового Михайла Лучина. Про це повідомляють російські воєнні кореспонденти та провоєнні телеграм-канали.

Російські окупанти намагалися штурмувати Красногорівку, що на Донеччині. Ворог намагався атакувати шахту біля населеного пункту. Михайло Лучин був командиром взводу безпілотників. Він знімав дії своїх побратимів з коптера. У ролику також видно, що ЗС РФ наступали у відкритому полі. Під час спроби підʼїхати до українських позицій, одну з БМП підбили Сили оборони.

Пізніше стало відомо, що Лучина ліквідували бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Як повідомляє російський телеграм-канал "Війна очима журналіста", ліквідували окупанта приблизно о 3 ночі 20 липня. Українські військові атакували позицію ворога за допомогою українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П", про що свідчить пульт управління.

Українські військові знищили значну кількість російської техніки — танки, БМП та іншу бронетехніку ЗС РФ.

Михайло Лучин вів телеграм-канал "Міша на Донбасі", в якому знімав пропагандистські ролики про Україну та ЗСУ. У нього було 22 тисячі підписників. Він також став відомим тим, що українські хакери зламали його пошту та замовили фалоімітатори на понад 25 тисяч доларів.

Нагадаємо, 19 липня росЗМІ заявили, що ЗСУ ліквідували комбрига "Ташкента", який очолював одну з окупаційних бригад РФ.

23 червня десант ЗСУ вперше звільнив територію, яка була під російською окупацією з 2014 року під Красногорівкою.