Чотири сценарії: як розвиватиметься повітряна війна РФ проти України

Найгіршим сценарієм для України буде вичерпання запасу ракет для ППО та завоювання окупантами повітряного панування. Проте аналітики виділили й інші варіанти для Сил оборони.

Вже понад рік триває повномасштабна війна РФ проти України і з осені окупанти регулярно завдають ракетні та безпілотні удари по території країни. В Київському безпековому форумі виділили 4 сценарії повітряних загроз для України.

У воєнно-стратегічному огляді "Повітряні загрози для України" йдеться про 4 основні загрози для України. Російська армія застосовує щонайменше 600 літаків з 39 аеродромів. Також у них є великий резерв підготовлених льотчиків. Фронтова авіація масово застосовує кореговані авіабомби, окрім цього завдаються удари дронами-камікадзе Shahed.

Зазначається, що РФ, ймовірно, спромоглася наростити виробництво далекобійних ракет учетверо порівняно з 2021 роком.

Перший сценарій є найгіршим для України. Він передбачає, що РФ зможе завоювати повітряне панування й зможе знищити українську систему ППО чи закінчаться ракети до неї. Цей сценарій окупанти можуть реалізувати, якщо РФ отримає великі партії далекобійного озброєння від Ірану чи Китаю.

Другий сценарій є трохи оптимістичнішою версією найгіршого. Він передбачає, що українська армія не зможе організувати протиповітряний захист, а також підтримку війська під час наступальних дій. У приклад наводять те, що ПКС РФ завдають удари з квітня-травня, щоб виснажити протиповітряну оборону перед контрнаступом.

РФ використовує Ка-52 для протидії українським військовим

Під час наступальних дій важливу роль відіграє авіація та ЗРК. Літаки мають бити по тилах ворога, а ЗРК прикривати від російських ракет та авіації. Зокрема РФ використовує Ка-52 для протидії українським військовим.

Збереження поточної ситуації — третій сценарій. Аналітики вважають, що ситуація, яка є станом на зараз, може такою і залишитись. РФ матиме перевагу у кількості та якості засобів ураження, а Україна збереже обмежені можливості протистояння. Третій варіант аналітики вважають реалістичним, якщо Захід продовжуватиме постачати Україні засоби ПРО та ППО у тих обсягах, як є зараз.

ЗРК Patriot Фото: Flickr

Останній сценарій є оптимістичнішим за всі попередні. Сили оборони нарощуватимуть можливості у повітрі. Для цього потрібно:

розширити парк бойової авіації;

розширити кількість засобів ПРО та ППО;

серійно виробляти різні безпілотники;

набути змоги завдавати ударів на відстані понад 500 км.

Відтак аналітики роблять декілька висновків. Серед них це збільшення постачання зброї Україні, виробляти власну зброю, а також отримати винищувачі по типу F-16.

Нагадаємо, 20 липня у Повітряних силах розказали подробиці нічної атаки на Одесу та Миколаїв.

Пізніше в той же день в ЗСУ повідомили, скільки ракет запустили окупанти по Україні в ніч з 19 на 20 липня.