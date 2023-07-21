Непросте рішення: Україна може отримати F-16 до кінця року, але їй потрібніші не винищувачі, — Кірбі

За словами представника Білого дому Джона Кірбі, поставки літаків матимуть істотний вплив на поле бою лише в тому разі, якщо союзники також нададуть Україні інші види озброєння.

Україна може отримати винищувачі F-16 до кінця поточного року. Однак ЗСУ зараз більше потрібна артилерійська міць. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю телеканалу FOX News.

За його словами, президент США Джо Байден ухвалив непросте рішення передати Україні касетні боєприпаси.

"Їм дійсно найбільше необхідна артилерія. І тому президент США ухвалив непросте рішення про передачу касетних боєприпасів. Вони вистрілюють тисячі снарядів на день. Це справжня перестрілка", — зазначив Кірбі.

Він також заявив, що навіть отримані винищувачі F-16 не зможуть кардинально змінити ситуацію на полі бою. Крім того, Кірбі заявив, що українським солдатам потрібна амуніція, засоби ППО, а також танки й БМП. Поставки літаків суттєво вплинуть на поле бою лише в тому разі, якщо союзники також нададуть Україні інші види озброєння.

Представник Білого дому зазначив, що Сполучені Штати надали "неймовірну" кількість допомоги Україні.

"Це чотири напрямки, які їм потрібні. Якщо ви подивитеся на пакети допомоги, як той, що ми оголосили вчора, — і буде ще один найближчими днями — ви побачите, що ми дійсно намагаємося надати їм ці можливості", — додав Кірбі.

Зазначимо, що у США оцінили, як Україна застосовує касетні боєприпаси. Так, Джон Кірбі зазначив, що, за первинними повідомленнями, застосування касетних боєприпасів вплинуло на російські оборонні шикування і маневри.

Крім того, 19 липня глава Міноборони України Олексій Резніков повідомив, коли винищувачі надійдуть в Україну. Зараз українські фахівці оцінюють спроможності наших аеродромів і готують інфраструктуру, зазначив міністр оборони.