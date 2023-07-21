Зі складу - на фронт: Болгарія відправить в Україну партію бронетранспортерів

Згідно з рішенням болгарського парламенту, ЗСУ отримає старі БТР-и, які перебували на складах МВС. Натомість вони очікують на компенсацію від уряду США.

21 липня парламент Болгарії підтримав нову військову допомогу, яку нададуть Україні. Зокрема, парламентарі підтримали надсилання 100 бронетранспортерів (БТР). Про деталі рішення та про його обґрунтування ідеться у статті порталу "Вільна Європа".

Вказується, що з шести фракцій Народних Зборів Болгарії 142 голоси "за" віддали чотири фракції, з них дві урядових та дві опозиційних. 52 голоси "проти" віддали дві фракції — партія "Відродження" та "Болгарська соціалістична партія" (БСП). При цьому варто зазначити, що в 49-их Народних Зборах засідають 240 народних обранців.

Згідно з результатами голосування, Україна отримає 100 БТР. Бронемашини надійдуть зі складів МВС, а не збройних сил країни, наголошується в рішенні.

Пропозиція щодо продовження підтримки України надішли до болгарського парламенту на початку липня, нагадало видання. Тоді пропонували подумати щодо виділення нової партії техніки, снарядів та вибухівки.

Також є деякі деталі щодо того, що ж то за машини надійдуть ЗСУ. Ідеться про БТР, які з'явились в автопарку МВС у 1984 по 1989 рр. — у часи так званого "Відроджувального процесу". Тоді болгарська влада вирішила виселити з території країни турків. Під час подій майже 40-річної давнини до Туреччини відправили близько 300 тис. людей.

Втім відзначається, що БТР-и під час депортації так і не використали. Також не вказано, скільки ж всього подібних машин має країна та які у них технічні характеристики. Однак вказано: Болгарія сподівається, що США компенсує їй вартість техніки, яку вона надішле в Україну.

Зазначимо, під час європейського турне президента України Володимира Зеленського перед самітом НАТО відбувся візит і до Болгарії. Під час цього візиту український політик гостро відповів на закиди своїх співрозмовників: наголосив, що відбувається повномасштабне вторгнення РФ і від російських ракет щодня гинуть люди.

Між тим раніше стало відомо, що Болгарія активно допомагала Україні з перших днів війни, але не афішувала цього. Зокрема, у ЗМІ повідомили, що ЗСУ отримали велику партію снарядів радянського зразка та стару радянську військову техніку у робочому стані.

Нагадуємо, днями уряд США оголосив про нову партію військової допомоги, яку отримає Україна. Цього разу ішлося про допомогу у двох частинах: окремо — про військове спорядження і техніку, окремо — про боєприпаси різного типу.

Раніше стало відомо, що ЗСУ таки отримають від армії США касетні боєприпаси. Експерти стверджують, що цей вид зброї допоможе прискорити наступальні дії Сил оборони.

Україна у зв'язку зі стурбованістю щодо касетних снарядів заявила, що фіксуватиме усі випадки їхнього застосування: після перемоги так буде легше знешкодити вибухівку, яка не здетонувала.