На озброєнні ЗСУ помітили новітній турецький багатозарядний гранатомет (фото)

Гранатомет RDS40-MGL тільки в минулому році прийняли на озброєння турецької армії. Походження озброєння наразі невідоме.

В мережі показали українського військового з сучасним турецьким гранатометом RDS40-MGL. Про це повідомляє OSINT-аналітик War Noir в твіттері.

Офіційно про постачання гранатометів Україні не було відомо. Наразі не зрозуміло, чи було озброєння придбано, чи його передали в межах військової допомоги. На опублікованій фотографії український солдат тримає в руках RDS40-MGL виробництва Repkon Defence.

Що відомо про гранатомет RDS40-MGL?

Гранатомет RDS40-MGL — це турецький напівавтоматичний гранатомет. Він має 6 гранат калібру 40-мм. Це новітня розробка, яка була прийнята на озброєння турецької армії у 2022 році. У відкритому доступі немає інформації щодо початку серійного постачання гранатометів в ЗС Туреччині.

Особливістю турецької розробки є можливість застосування боєприпасів калібром 40х46 мм з пониженою балістикою, а також гранат калібром 40х53 мм з середньою балістикою. Останні застосовуються на станкових гранатометах.

Також Repkon Defence наголошує на тому, що їхній виріб на 1,5 кг легший за аналоги на ринку — 5,4 кг. Окрім цього заявляється про підвищений ресурс стрільби завдяки технології Flow Forming. Вона дозволяє максимально точно робити форму виробу з металу.

Основні характеристики RDS40-MGL:

вага — 5,4 кг

дальність стрільби — до 800 метрів калібром 40х53 мм та до 400 метрів калібром 40х46 мм

У "Мілітарному" також зазначають, що для турецького гранатомета підійдуть гранати українського виробництва калібром 40х53 мм. Наведення на ціль відбувається за допомогою механічного прицілу, хоча є рейки Пікатінні для встановлення інших засобів прицілювання.

Гранати калібром 40х53

Нагадаємо, 24 липня аналітики писали, що США передали Україні касетні боєприпаси М864 з дальністю стрільби до 30 км.

24 липня в Туреччині показали ЗРК Burç для захисту від БПЛА та авіації.