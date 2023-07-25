Викликають лють: Зеленський відреагував на кримінальні справи депутатів та військкомів (відео)

У вечірньому зверненні президент Зеленський звернувся до посадовців, які під час війни займаються здирництвом та беруть хабарі: сказав, що "вас таких не буде".

Президент України Володимир Зеленський запевнив державних посадовців, яким здається, що "війна далеко від них": владні повноваження не дозволять їм сховатись від реальності та від покарання за недостойну поведінку. Про це політик згадав у вечірньому зверненні, опублікованому у Telegram-каналі.

Зеленський звернуся до усіх, кому здається, що "війна десь далеко від них". Імен він не називав, хоча й перелічив три групи посадовців — депутатів, суддів та військкомів. При цьому нагадав, що реальність — тобто війна — заявить про себе: нехай їм не здається, що "купол Верховної Ради, чи стіни якихось там кабінетів, чи перелік якихось повноважень можуть закрити від реальності".

Деякі посадовці протиставляють себе державі, зазначив політик. Наприклад, хтось відпочиває на пляжі, хтось заробляє на мобілізації, хтось займається хабарництвом у суді. Усі подібні дії — "це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства", наголосив президент.

Очільник держави згадав, як щодня займається пошуком зброя — ракет, снарядів, дронів. Тим часом бійці Сил оборони тримають лінію фронту і дають відсіч ворогу — "роблять усе можливе і неможливе для перемоги". Тому хабарництво, здирництво чи "пляж" викликають у нього лють: "Будь-яке особисте збагачення замість інтересів України викликають щонайменше лють". Він радить посадовцям запам'ятатись це відчуття.

На завершення Зеленський подякував посадовцям, які сумлінно трудяться на користь держави. Також окремо звернувся до тих, хто намагається втекти за кордон під приводом відряджень або щоб залагодити бізнес-питання. Президент гарантував, що відтепер такого більше не буде: "Ті, хто думає, як би побільше часу провести за кордоном, та шукають собі "вигідні" відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, з друзями чи "пляжами", – вас таких не буде".

Зазначимо, 25 липня відбулось судове засідання щодо обрання запобіжного заходу ексначальнику Одеського ТЦК Євгену Борисову. Чоловіка підозрюють у незаконному збагачення, два дні шукали по усій Україні й відсьогодні він перебуватиме під арештом з правом виходу під заставу розміром 150 млн грн.

Сьогодні ж відбулось судове засідання стосовно нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Пономарьова. СБУ підозрюють нардепа у державній зраді — під час війни він вільно "катався" до окупованого Бердянська, залагоджуючи справи власного бізнесу.

Крім того, напередодні стало відомо про обшуки у голови Державної судової адміністрації: правоохоронці підозрюють його у спробі підкупу суддів Верховного Суду.

Між тим ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв підозрюється у хабарі розміром кілька мільйонів доларів. Ці гроші, як підозрює САП та НАБУ, він отримав, щоб вирішити бізнес-проблеми олігарха Жеваго.

Наприкінці травня стало відомо про поїздку за кордон нардепа від партії "Слуга народу" Богдана Торохтія. Зокрема, ЗМІ відшукали світлини з відпочинку народного обранця — чоловік разом з дружиною перебували на пляжі в Болгарії влітку 2022 року.

Нагадуємо, триває розслідування діяльності нардепки Людмили Марченко. Зокрема, на відео зафіксовано, як вона перекидала через паркан гроші, отримані за махінацію з виїздом за кордон чоловіка, що підлягає мобілізації. Помічниця нардепки отримала запобіжний захід — арешт з правом виходу під заставу розміром майже 54 тис. грн.

Тим часом САП повідомило про нову справу, яка стосується закупівлі зброї Міноборони України. Підозрюють, що партію зброї закупили у компанії-посередника за завищеною ціною.