"Втратили лише один": аналітик дослідив придатність танка PT-91 Twardy до війни в Україні

Зі слів оглядача Олександра Коваленка, невідомо, наскільки вразливий польський танк для російської протитанкової зброї, однак він непогано показав себе під час боїв.

Військово-політичний оглядач спільноти "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко проаналізував польський танк PT-91 Twardy, який бійці ЗСУ використовують на війні. На думку оглядача, танк непогано показав себе під час боїв — підтверджено пошкодження єдиної бронемашини. Про особливості бронемашини розповідається в Telegram-каналі Коваленка.

Оглядач нагадав, що Польща обіцяла надати 90 танків PT-91 Twardy — про це ішлося у повідомленнях польського уряду у січні та лютому 2023 року.

Коли саме надійшли танки не відомо. Також не ясно, коли саме вони вступили у бій. Однак у мережі підтвердили єдину втрачену бронемашину: 9 липня у мережі опублікували відео з Запорізького відтинку фронту.

Причина втрати танка — підрив на міні Т-62, наголосив оглядач. Тому наразі немає можливості з'ясувати його стійкість проти засобів ураження, які є у розпорядженні російської армії.

Поки що інформацію про особливості польської бронемашини можна зрозуміти лише по її використанню "в тиловій зоні" — саме на цьому і ґрунтується Коваленко, досліджуючи ефективність PT-91 Twardy.

Позитивні якості Twardy:

наявність динамічного захисту ERAWA;

розміщення динамічного захисту "стик в стик", що підвищує безпеку;

двигун танка S-12U 850 к.с. — більш надійний та потужний;

система управління вогнем СКО-1М "Драва" — краща, ніж у радянських танків;

покриття Obra-4 поглинає випромінювання радіолокаторів та виявляє лазерний приціл;

танк за конструкцією схожий на Т-72, тому українські екіпажі легко навчаються на ньому працювати та ремонтувати.

Негативні риси Twardy:

кут нахилу динамічного захисту не оптимальний, борти не завжди захищені, тому доводиться використовувати додатковий захист "Контакнт-1";

наявний мотор інколи не справляється, якщо танку додати динамічного захисту;

в цілому танк програє західним зразкам — танкам Leopard 2 та Challenger 2.

Втім, підсумував оглядач, польський танк PT-91 Twardy підходить для ведення бойових дій: "досить актуальний та ефективний для виконання поставлених задач", — заявив він.

Зазначимо, перші повідомлення про танки PT-91 Twardy, які Польща може надати Україні, з'явились у мережі влітку 2022 року — ішлось про постачання спершу 30 бронемашин, а потім — ще 60.

Майже через рік колону цих танків помітили на полігоні в Україні — про це розповів нардеп та заступник голови Комітету з нацбезпеки Юрій Мисягін.

Нагадуємо, 28 липня стало відомо про появу в Україні чеських інженерних танків VT-72B. Основне призначення подібних пристроїв — евакуація пошкоджених бронемашин з поля бою.

Тим часом ЗСУ все ще чекають американські танки Abrams — згідно з даними ЗМІ, вони надійдуть лише восени 2023 року.