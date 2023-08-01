З'явилися супутникові знімки ремонту Кримського мосту після атаки 17 липня (фото)

Унаслідок вибухів 17 липня на мосту через Керченську протоку обвалився один з автомобільних прольотів. Влада РФ обіцяла відремонтувати і запустити частину переправи до середини вересня, решту — до 1 листопада.

У Мережі з'явилися нові супутникові знімки Кримського мосту, який ремонтують після пошкодження внаслідок атаки 17 липня. Фото опублікував співробітник відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Африк.

"Поточний ремонт Кримського мосту можна побачити на нових супутникових знімках Керченської протоки. Міст було зруйновано на початку цього місяця", — ідеться в повідомленні.

Ремонт мосту через Керченську протоку після атаки 17 липня Фото: северный поток

Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту, який з'єднує територію Росії з анексованим півостровом, пролунали вибухи. Унаслідок атаки обвалився один з автомобільних прольотів. Загинули чоловік і жінка, травми отримала 14-річна дитина. Після вибухів поромну переправу через Керченську протоку використовували тільки для перевезення вантажного транспорту, а легкові автомобілі розвертали назад.

У Національному антитерористичному комітеті (НАК) РФ заявили, що Кримський міст атакували за допомогою двох українських надводних БПЛА.

Президент Росії Володимир Путін назвав вибух на переправі "терактом" і зажадав конкретних пропозицій щодо забезпечення безпеки, оскільки це вже другий подібний випадок.

В уряді РФ зазначили, що опори Кримського мосту залишилися цілими, а відновлювальні роботи триватимуть цілодобово. Один із пошкоджених прольотів планують відремонтувати та запустити 15 вересня. Другою стороною мосту двосторонній рух мають намір відновити до 1 листопада.

У СБУ зі свого боку зазначили, що норми міжнародного права дають змогу перерізати логістичні шляхи противника, а Кримський міст, побудований російськими окупантами, є одним із транспортних коридорів військових постачання для ЗС РФ. Усі деталі пообіцяли розкрити після перемоги у війні з РФ.

Фокус писав 31 липня, що на Керченській протоці з'явилися антидиверсійні бонові загородження, завдяки яким росіяни сподіваються захистити Кримський міст. Засоби покликані зупинити надводні та підводні дрони, якими може атакувати Україна.

Військові експерти зазначали 1 серпня, що ефективність такого захисту можна перевірити тільки на практиці.