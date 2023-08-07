"Накривають південний берег Криму": у Бундестазі зійшлися на передачі ЗСУ ракет Taurus, — нардеп

За словами народного депутата Єгора Чернєва, ключові парламентські фракції зійшлися на тому, що Україні потрібні далекобійні ракети, які можуть охоплювати всі тимчасово окуповані території.

У Бундестазі, імовірно, досягнуто згоди щодо передачі Німеччиною далекобійних ракет Taurus для Збройних сил України. Про це 7 серпня написав народний депутат України від фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, німецькі парламентарії стверджують, що ключові фракції в парламенті досягли консенсусу щодо передачі Збройним силам України крилатих ракет Taurus, які мають дальність ураження 500 кілометрів.

Чернєв підкреслив, що дальність польоту цих ракет охоплює всі тимчасово окуповані території, включно з південним берегом Криму.

"Довгий час ми працювали з німецькими парламентаріями, щоб сформувати групу підтримки, і ось, нарешті, крига скресла. Чекаємо офіційного рішення", — написав Чернєв.

Варто зазначити, що до коаліції керівних партій Федеративної Республіки Німеччина входять Соціал-демократична партія Німеччини, Партія зелених і Вільна демократична партія.

Що відомо про ракети Taurus

Згідно з відкритими джерелами, ракета Taurus KEPD 350/150 є підзвуковою авіаційною оперативно-тактичною крилатою ракетою великої дальності класу "повітря-поверхня", призначеною для високоточних ударів і ураження високозахищених і поглиблених цілей без включення ракетоносія в зону протиповітряної оборони противника.

Фото: Wikipedia

Базова модель KEPD-350 оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною вагою 481 кг, що містить близько 50 кг вибухової речовини. Маса заправленої ракети становить 1360 кг, а порожньої — 1080 кг. Максимальна дальність польоту перевищує 500 км.

Нагадаємо, 3 серпня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україні не передали ракети Taurus, оскільки вони мають "особливу далекобійність".

Раніше, 27 травня, Україна запросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus. А кількома днями раніше представник партії ХДС і експерт з оборони Родеріх Кізеветтер висловився за постачання в Україну німецьких крилатих ракет Taurus.