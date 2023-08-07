Колишній віцепрезидент Газпромбанку отримав українську військову нагороду (фото)

Ігор Волобуєв отримав "Золотий хрест", який видають за успішне виконання бойових завдань головнокомандувачем ЗСУ.

Ігор Волобуєв, колишній віцепрезидент російського Газпромбанку отримав Золотий хрест за виконання бойових завдань. Нині він воює в український армії. Про це боєць розповів на своїй сторінці у фейсбуці.

"Служу українському народові", — написав Ігор Волобуєв.

Судячи з фото у дописі, нагрудний знак головнокомандувача ЗСУ "Золотий хрест" він отримав 23 липня. Під час розмови з Rus.Postimees Волобуєв сказав, що нагороду він отримав за успішне виконання бойових завдань.

Золотий хрест для Ігоря Волобуєва

Золотий хрест — це нагорода головнокомандувача ЗСУ. Її присвоюють військовим рядового та сержантського складу.

Відомо, що Ігор Волобуєв родом з України, проте більшу частину життя прожив у Росії, де здобув освіту та будував карʼєру. Народився він в Охтирці Сумської області. На весні 2022 року звільнився з посади віцепрезидента Газпромбанку, щоб воювати за свою батьківщину — Україну. Нині екстопменеджер воює у складі легіону "Свобода Росії" в Інтернаціональному легіоні. Він підпорядковується Головному управлінню розвідки Міноборони України.

Нагадаємо, 11 червня ЗМІ писали, що Волобуєв вступив до легіону "Свобода Росії". Виїхав до України Ігор Волобуєв у квітні 2022 року.