"Недорогий та швидкий": ГУР тестує на передовій новий український БПЛА SpyGun (фото)

Безпілотник українського виробництва призначений для глибинної розвідки, тож після тилових випробовувань його надали бійцям ГУР для тестування. У відомстві розповіли, що особливого у розробці вітчизняних інженерів.

Українські захисники тестують у зоні бойових дій новий безпілотник українського виробництва SpyGun. Про нього детально розповіла 8 серпня пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

SpyGun вже пройшов тилові випробовування. Він призначений для глибинної розвідки, але може бути застосований і для коригування вогню.

"БПЛА створили українські інженери й проєктувальники за ініціативи підприємця і волонтера Юрія Голика та тенісиста, а нині військовослужбовця ЗСУ Сергія Стаховського", — розповіли в ГУР.

Комплекс складається з двох безпілотників та наземної станції управління. Сучасна система радіокерування з високим рівнем захисту від РЕБ дозволяє SpyGun працювати на дальності до 50 кілометрів.

Також український БПЛА обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту та може планерувати обраним маршрутом, зберігаючи заряд акумулятора.

Додаткові характеристики SpyGun, оприлюднені розвідкою:

час польоту без посадки ― до 160 хвилин;

максимальна висота польоту ― 1500 метрів;

робоча висота ― до 600 метрів;

швидкість ― 90 км/год.

Безпілотник має дві камери — курсову онлайн та GoPro, запис він здійснює на бортовий пристрій.

"БПЛА SpyGun відносно недорогий та швидкий у виробництві з простим дизайном корпусу, що надає "Шпигуну" непомітності в небі під час роботи", — підкреслили у ГУР.

Фото: Укрінформ Фото: Укрінформ Фото: Укрінформ Фото: Укрінформ

Нагадаємо, 7 серпня у ГУР повідомили про успішні операції на лівому березі Херсонської області. Спецпризначенці ліквідували загін російських військ та зробили фото з трофейним прапором. Вороже угруповання підпорядковувалось Генштабу ЗС РФ.

8 серпня полковник ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан проінформував, що захисники за допомогою дрона-камікадзе TORO знищили російську БМП. З його слів, це сталося на тому ж місці, де раніше окупанти вже втратили танк Т-80.