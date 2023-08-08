"Сталевий кордон" приземлив новітній російський безпілотник "Елерон Т-16" (фото, відео)

Безпілотник, який російські загарбники використовують для коригування артилерійського вогню та проведення розвідки, вивели з ладу на Харківщині.

Прикордонники "Сталевого кордону" успішно приземлили новітній російський безпілотник "Елерон Т-16". Про це у Telegram повідомили у Держприкордонслужбі України.

Техніку збили за допомогою антидронової рушниці на Харківському напрямку. У повідомленні йдеться про те, що російські загарбники використовують такі дрони для коригування артилерійського вогню та проведення розвідки.

Новітній російський безпілотник "Елерон Т-16" посадили прикордонники "Сталевого кордону". Дрон бійці приземлили за допомогою антидронової рушниці на Харківському напрямку. Деталі повідомив боєць на псевдо "Слон".

Фото: Сталевий кордон

"Сталевий кордон" у війні з Росією

Сталевий кордон" 2 серпня накрив мінометами російські позиції та знищив бойову машину загарбників. Аеророзвідники зафіксували замасковані позиції та техніку противника. Згодом прикордонники застосували міномет.

Командир "Сталевого кордону" Валерій Падитель також повідомив подробиці боїв в районі Лиману. Внаслідок атаки понад десять окупантів було ліквідовано, ще значна кількість отримали поранення. Він зазначив, що поблизу населеного пункту Твердохлібове провели успішну наступальну операцію. Внаслідок атаки понад десять російських військових було ліквідовано. Ще значна кількість загарбників отримала поранення. Українські бійці втрат не зазнали.

Бійці "Сталевого кордону" з "Гвардії наступу" активно готувалися до штурмів навесні 2023 року. Прикордонний підрозділ став однією зі штурмових бригад, створенням яких займалося МВС. До підрозділів відомства, які мали посилити Сили оборони, подали заявки понад 28 тисяч добровольців, а згодом вони пройшли відповідне навчання.

Нагадаємо, 25 липня ЗСУ знищили на Донеччині російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Внаслідок успішного влучання екіпаж окупантів загинув.