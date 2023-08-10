"Разом співали для людей": у Запоріжжі від обстрілу загинули дівчата-співачки, — ЗМІ (відео)

Загиблим від російського удару по центру облцентру — 19 та 21 рік. Дівчата захоплювались співом і волонтерили для ЗСУ, розповідають місцеві жителі.

Можливі жертви російського по удару по Запоріжжю — дві дівчини-співачки, яких удар застав у центрі міста. Імена жертв назвали жителі Матвіївської ОТГ, де дівчата навчались та зростали. Про деталі розповіло видання "Забор".

Видання назвало імена дівчат, які загинули у центрі Запоріжжя після російського ракетного удару 9 серпня 2023 року. Згідно з даними Запорізької ОВА, жертвам обстрілу — 19 та 21 рік: імена офіційно не вказані. Однак на сторінці у Facebook "Матвіївська ОТГ" висловлюють співчуття щодо смерті Світлани Семейкіної (19 років) та Христини Спіциної (21 рік).

Христина та Світлана - можливі жертви удару РФ по Запоріжжю - Facebook Фото: Вікторія Книш / Facebook

Про деталі життя дівчат розповіла місцева мешканка Вікторі Книш. З її слів, вони захоплювались співом: Христина співала соло, Світлана — у місцевому гурті "Діамант". Пізніше почали працювати разом — створили дует Similar girls, долучились до гурту Cover band "Gems. Вказується, що дівчата виступали на святах і тішили людей своїм співом: "Всі пам’ятають Світлану та Крістіну як натхненних та усміхнених дівчаток. Їхні прекрасні голоси і пісні чула вся Україна".

Деталі про жертв - Facebook Фото: Вікторія Книш / Facebook

На відео, опублікованому в мережі, дівчата співають і збирають кошти на ЗСУ. Після російського обстрілу Запоріжжя тепер збирають кошти на допомогу батькам загиблих.

Наголосимо, у Запорізькій ОВА офіційно не підтвердили імена загиблих. Однак інформацію, крім місцевих мешканців, підтвердив молодий чоловік однієї з дівчат — 19-річної Світлани.

Вдень 9 серпня ЗС РФ вдарили по центру Запоріжжя — по Шевченківському району. У військові адміністрації повідомили про трьох загиблих. Російська ракета пошкодила церкву, магазин, цивільну інфраструктуру. За кілька годин у МВС заявили, що одну з жертв медикам вдалось врятувати у реанімації. Однак 10 серпня інформацію про трьох загиблих підтвердив Юрій Малашко, очільник Запорізької ОВА. З його слів, ракета РФ травмувала дев'ятьох людей, серед них — 11-місячна дитина.

Нагадуємо, 7 серпня ЗС РФ вдарила по місту Покровськ на Донеччині: відбулось два удари протягом невеликого проміжку часу — зокрема, під другий удар потрапили працівники ДСНС.

Тим часом 9 серпня під Москвою злетів у повітря завод у Сергієвому Посаді: російська влада запевняє, що то вибухнув "склад феєрверків", хоча місцеві жителі поряд знаходили снаряди.